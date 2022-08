Steve Jobs’ handtekening verkocht voor bijna 500K

Wil je een handtekening van Steve Jobs? Dan moet je diep in de buidel tasten. Een krabbel van de Apple-oprichter vliegt voor tonnen over de toonbank. OMT-redacteur Jeroen Kraak vertelt je er alles over.

Steve Jobs is natuurlijk een echte legende. Met zijn visie op technologie veranderde hij het landschap volledig. Hij maakte van Apple een van de meest succesvolle bedrijven in de Verenigde Staten. Helaas moesten we het veel te vroeg zonder hem doen, maar gelukkig kunnen we allemaal nog steeds genieten van wat hij heeft achtergelaten.

Apple-producten die veel geld opleveren

Maar het blijft niet alleen bij producten als Macs en iPhones. Ook andere zaken waar Steve Jobs zijn handtekening onder heeft gezet leveren bakken met geld op. Letterlijk in dit geval, want een ondertekende brief van de Apple-oprichter levert nu flink veel centen op.

Het veilinghuis RR hield een veiling van verschillende Apple-gerelateerde spullen. Daar zat flink wat bijzonders tussen. Onder andere kon je er een niet geopende originele iPhone scoren en een eveneens ongeopende iPod. Deze leverden respectievelijk 35.000 en 25.000 dollar.

De komiek Steve Jobs

Toch kan het nog veel gekker. Dan hebben we het niet over een product, maar een stukje papier. Nou ja, zo gewoon is die natuurlijk niet. Dat velletje papier laat zien dat Steve Jobs een goede dosis humor had. Iemand vroeg om een handtekening van de Apple-oprichter en daarop kwam een komisch antwoord: “Ik voel me vereerd dat u me schrijft, maar ik ben bang dat ik geen handtekeningen geef. Onder de brief van 11 mei 1983 was zijn krabbel gewoon te vinden.

Iemand die de humor van Jobs zeer kan waarderen is de koper van deze brief. Deze is namelijk verkocht voor 479.939 dollar. Dat is een flink bedrag en veel meer dan een notitie van Jobs inclusief handtekening. Die leverde ‘maar’ 55.000 dollar op. Heb je dus nog toevallig een handtekening van Steve Jobs liggen – want wie heeft dat natuurlijk niet – dan kun je er flink veel geld voor krijgen.