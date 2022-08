Spotify voorziet iOS-app binnenkort van een gloednieuw thuisscherm

Als je Spotify gebruikt op je iPhone, ziet de app er binnenkort anders uit. Het moet ervoor zorgen dat alles nog duidelijker is en dat je makkelijker nieuwe content ontdekt. Niet schrikken dus als je de app opent.

Als je net zoals ik van muziek houdt, herken je het wel: overal zet je Spotify aan. Of het nu de sportschool, auto of gewoon in je huis is. Het vaakst doe ik dat met mijn iPhone. AirPods in en heel vals meezingen. Juist die versie van Spotify gaat er nu anders uitzien.

Spotify vernieuwt thuisscherm

Deze week komt Spotify met een vernieuwde app op iOS. Dat meldt de streamingdienst in een blog. Spotify is er zeker van dat de luisteraars het een goede verbetering vinden. Maar is dat ook zo?

Op dit moment krijgen Android-gebruikers een nieuw thuisscherm en daarna zijn de iPhone-bezitters aan de beurt. Helemaal bovenaan komt er een menu met muziek en podcasts. Als je op een van deze twee klikt krijg je een feed te zien met de desbetreffende content. Zo kun je verticaal swipen naar iets wat bij jouw past.

Muziek en podcasts in een nieuw jasje

In de muziek-feed krijgen de gebruikers luistersuggesties. Handig als je nieuwe artiesten en liedjes wil ontdekken. Daarin komen ook aanbevolen albums en playlists te staan die je nog niet volgt.

De podcast-feed leid je meteen naar nieuwe afleveringen van je favoriete shows. Daarnaast zijn er ook aanbevelingen te vinden. Ook kun je in het menu de beschrijving van een aflevering lezen. Zo weet je of je deze misschien toch beter over kunt slaan. Vanuit het menu kun je ze meteen ook makkelijk opslaan.

Het is niet de enige verandering die Spotify doorvoert. Vorige week werd al bekend dat het de afspeelknop en shufflefunctie los gaat koppelen van elkaar. Dat zorgt voor minder gedoe. Je leest er in dit artikel alles over.