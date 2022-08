Waar blijft de draadloze Sub Mini subwoofer van Sonos toch?

Sonos werkt hard aan de draadloze Sub Mini subwoofer. De grote vraag is echter wanneer we deze eindelijk kunnen verwachten. Eén ding is zeker: de lancering gaat niet zoals gepland.

Eerder dit jaar hoorden we voor het eerst van de Sub Mini van Sonos. De naam zegt het eigenlijk al: een subwoofer van een klein formaat. Een paar weken later werd het ontwerp ingeleverd bij de FCC, waardoor het slechts een kwestie van tijd leek voordat het apparaat op de markt zou komen. Toch lijkt nu alles anders te zijn, want de subwoofer heeft flinke vertraging opgelopen.

Dit is de Sonos Sub Mini

De Sonos Sub Mini heeft een compacte ronde vorm. De technische details van de subwoofer zijn nog onbekend. De prijs is ook nog steeds een mysterie, al kunnen we wel een kleine schatting maken. Sonos heeft al een ander Sub-apparaat dat €849 kost. Vermoedelijk zal de subwoofer dus minder kosten, aangezien het een mini-versie is.

Wellicht vraag je jezelf misschien af wat je precies met de Sub Mini moet. Misschien ben je gewend aan grotere subwoofers. Toch lijkt het een ideaal apparaat te zijn om te combineren met een Ray of Beam soundbar van Sonos. Zo heb je naast goed geluid ook diepe bassen bij je favoriete film of serie.

Hoe lang gaat het nog duren?

De grote vraag is natuurlijk hoe lang je precies moet wachten op de Sub Mini. Aan The Verge laat Sonos weten dat het ergens in het eerste kwartaal van 2023 wordt.

Het is te hopen voor Sonos dat het een succes wordt, want het bedrijf heeft niet een heel goed kwartaal achter de rug. Het boekte een omzet van 371,8 miljoen in het afgelopen kwartaal. Dat is 1,8 procent minder dan dezelfde periode een jaar geleden. Sonos geeft de inflatie de schuld. Daardoor zijn er volgens het bedrijf minder televisies verkocht, wat ook invloed heeft op de verkoop van soundbars.