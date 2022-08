Geschreven op je iPad, getypt in Word: maak kennis met Scribble

Het mocht even duren, maar de (ogenschijnlijk) simpele functie van schrijven met een pen in Microsoft-software is beschikbaar op de iPad. De dienst is nog wel in een bètaversie.

Microsoft Office, toch wel het meest gebruikte stukje software als men werkt, ondersteunt nu ook Scribble op iPadOS. Hierdoor maak je met een pen aantekeningen op je scherm en de software snapt je (vast) rare handschrift op je iPad.

Het hele pakket op iPad

De ondersteuning van Scribble op iPad stopt niet alleen bij Word. Ook in Excel en Powerpoint kan je scribblen wat je wilt op je iPad. “Office Mobile heeft nu Apple’s Scribble, zodat je handschrift gebruikt kan worden in je creaties”, stelt Microsoft in een persbericht. “Je kan nu text in Office schrijven met je Apple Pencil.”

Strakkere uitlijning op iPad

Ook wordt het makkelijker om tekst uit te lichten op je iPad en te gebruiken in een ander document of een andere browser, én er is (dit klinkt heel gek) line spacing toegevoegd. Het is een willekeurige ruimte voegen in een zin. Als je een beetje een neuroot bent qua opmaak is dit een fijne toevoeging.

Als je dan toch dramatisch bent qua opmaak (wij wel), is het nu ook mogelijk om een achtergrond in te stellen in je Microsoft-documenten. Door middel van een Slide Background-functie zet je met gemak je lievelingspoes in je presentaties.

Het werd eens tijd

Het is niet alsof je nu ineens, letterlijk, in de pen moet klimmen. De Office-versie die Scribble ondersteunt is 2.64 en is nog altijd in bèta. We blijven vooralsnog hangen op 2.63.2.

Het doet niets af aan het feit dat velen van ons een Microsoft-programma gebruiken en we binnen korte tijd ook Scribble op iPad kunnen gebruiken in Microsoft-apps, zeker ook vanwege het feit dat het leeuwendeel van onze collega’s het gebruiken.

Wanneer de bèta voor iPad precies uitkomt is niet bekend, maar Microsoft is zeker van zijn zaak dat de Scribble-functie volledig werkt zoals Apple het bedoeld heeft.