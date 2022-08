De veelbesproken Apple Watch-functie die Samsung nu al aanbiedt

De Samsung Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro zijn officieel een feit. Tijdens het Unpacked evenement van gisteren kondigde het Zuid-Koreaanse bedrijf zijn nieuwe smartwatches aan. Opvallend: een veelbesproken Apple Watch-functie zit al op de modellen.

Hij is er nog niet, maar in de wandelgangen wordt er al tijden over gesproken. In de toekomst zou de Apple Watch in de mogelijkheid moeten zijn om de lichaamstemperatuur van zijn drager te meten. Iets wat het nieuwe model van Samsung nu dus al kan.

Samsung Galaxy Watch 5 meet lichaamstemperatuur

Een maand voordat Apple zijn nieuwe iPhone-modellen aankondigt gaat doorgaans de aandacht naar de concurrent. Samsung Galaxy Unpacked is een jaarlijks evenement waar de nieuwe hardware van het bedrijf, waaronder smartphones en smartwatches, aangekondigd wordt. Dit jaar leverde ons dat niet alleen de nieuwe opvouwbare Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4, maar ook de Samsung Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro op.

Die laatste twee zoeken direct de concurrentie met de Apple Watch Series 8, die later dit jaar het daglicht zal zien. De smartwatches van Samsung zijn beschikken over een grotere batterij, betere sensoren én de mogelijkheid om de lichaamstemperatuur van gebruikers te meten. Wat dat laatste betreft weet het Zuid-Koreaanse bedrijf Apple voor te blijven.

In de wandelgangen gaat namelijk al tijden het verhaal dat de Apple Watch een dergelijke functionaliteit zou krijgen. Waar er bij de Series 7 al de verwachting was dat de functie verschijnt, lijkt het er sterk op dat ook de Series 8 de functie niet met zich meedraagt. De Samsung Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro zijn wat dat betreft eerder dan Cupertino.

Een vernieuwde Apple Watch

Het wil overigens niet zeggen dat de strijd al direct verloren is. Al helemaal niet als de verwachting van Bloomberg-journalist Mark Gurman uitkomt. Volgens hem komt Apple dit jaar met een speciale Pro-versie van de Watch. Deze zou niet alleen voorzien zijn van een nieuw ontwerp, maar ook een aantal prettige functionaliteiten met zich meedragen.

Wil je meer weten over deze speciale versie? Je leest het via het onderstaande artikel!