iPhone 14 prijs lekt uit: duurder, hetzelfde of toch goedkoper dan voorganger?

Waar de iPhone 14 volgende maand pas zijn gezicht laat zien, en we weten wat hij te bieden heeft, ligt er al genoeg informatie “op straat”. Zo komt vandaag de mogelijke prijs van de nieuwe smartphone naar buiten. En om heel eerlijk te zijn valt het ons alles mee!

Apple probeert zoveel mogelijk zaken en producten onder de pet te houden. Natuurlijk weten we één ding zeker: in het najaar komt de iPhone 14-serie. De grote vraag is natuurlijk hoe deze er van zowel binnen als buiten uitziet. Er gaan natuurlijk wel verschillende geruchten rond over de modellen. Zo ook over de prijs.

De prijs van de iPhone 14

Het nieuws over de prijs van de iPhone 14 is naar buiten gebracht door yeux1122 op het Koreaanse blog Naver. Het is niet de eerste keer dat hij nieuws over de iPhone 14 lekt. Eerder kwam hij bijvoorbeeld al met het gerucht dat de Pro van dit jaar 8GB aan werkgeheugen krijgt.

🍎 Wie is Yeux1122? Yeux1122 is een Koreaanse blogger op het platform Naver. Regelmatig dropt hij nieuws over Apple. Zijn trackrecord is wisselvallig. Hij zit dus net zo vaak mis als dat hij goed zit. Zo klopten zijn geruchten over de komst van de M1 iPad en iPad mini 6, maar zat hij er weer compleet naast met een gerucht over de afmetingen van diezelfde mini.

Als we de leaker moeten geloven start de iPhone 14 bij een prijs van 799 dollar. Dat is dezelfde prijs als dat het normale model van de iPhone 13 kreeg. Deze beslissing komt volgens de lekker vanaf het management. Zijn bron zou een groot Amerikaans financieel instituut zijn.

Hetzelfde maar toch anders

Hoewel we blij zijn met de mogelijke beslissing, is het bericht wel opvallend te noemen. De prijzen voor grondstoffen zijn de laatste tijd flink gestegen, waardoor de productiekosten hoogstwaarschijnlijk geen kleinere uitgave is geworden. Zaken als een chiptekort helpen ook niet mee bij het drukken van die prijs.

Voor de Nederlandse consument zou dit dus betekenen dat de nieuwe iPhone 14 (het standaard model) dus vanaf 909 euro te koop zal zijn.