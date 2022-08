De iPhone 14 krijgt een nieuwe notch, maar wat is het precies?

Bijna alle Apple-volgers zijn er zeker van: de iPhone 14 krijgt een andere notch. We weten daarom al ongeveer hoe deze eruit gaat zien. De techniek erachter is echter nog vrij onbekend. Mogelijk lost dit patent van Apple het mysterie op.

Vanaf 7 september weten we alles over de nieuwe iPhone 14. Toch hebben we nu al een goede indruk over het nieuwe toestel van Apple. Dat komt doordat verschillende lekkers en journalisten ons al een kijkje in de keuken hebben gegeven met de verschillende nieuwtjes. Zo wordt de camera aan de achterkant nog groter en wordt de notch aan de voorkant juist kleiner.

De notch van de iPhone 14

We duiken nu dieper in de nieuwe notch van de iPhone 14. Deze krijgt een bijzondere vorm. Op dit moment is er aan de bovenkant van je toestel nog een hele hap uit het scherm. Daarin zitten allerlei onderdelen die vooral belangrijk zijn voor Face ID. Het is dus meer dan de speaker en selfiecamera alleen. Zo zitten er onder andere ook een infraroodcamera, lichtsensor, microfoon en nabijheidssensor. Genoeg functies die je dus een plekje moet geven.

Toch kan het wel wat minder. Althans, als we de berichtgeving over de iPhone 14 mogen geloven. De notch gaat namelijk op de schop. Deze zal bestaan uit twee delen. Een punch-hole voor de camera en een pil-vormige inkeping voor de rest.

Een nieuw patent van Apple

Hoe dat precies in z’n werk gaat heeft Patently Apple uitgevogeld. Het Amerikaanse patentbureau heeft namelijk een nieuwe patentaanvraag van het bedrijf gepubliceerd. Daarin staat een lichtgevouwen projector in beschreven die kleinere onderdelen nodig heeft en dus ruimte bespaart in een notch. Hierdoor heeft Apple meer mogelijkheden om de infrarood-onderdelen zoals de camera en zender.

In plaats dat de infraroodzender in de inkeping moet zitten, kan deze nu ook verplaatst worden naar de zijkant van de telefoon onder het scherm. Hiervoor kan een speciaal prisma gebruikt worden of een spiegel die op 45 graden is geplaatst. Voor het infraroodlicht wordt kwartsglas gebruikt.