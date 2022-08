Het bewijs is hier: de allereerste iPhone kan je zomaar een fortuin opleveren

De ontwikkeling van technologie kan razendsnel gaan. Voor de iPhone was de iPod zonder twijfel één van de populairste gadgets ter wereld. Heb je die nog op zolder liggen? Dan heeft OMT-redacteur Jeroen Kraak goed nieuws voor je!

Voordat je jouw iPhone gebruikte, waren er andere manieren om muziek te luisteren. We kunnen natuurlijk terug naar de Walkman en Discman, maar pas echt simpel werd het door de MP3-speler. Verschillende merken hadden dan ook hun eigen versie op de markt, maar de iPod van Apple maakte veruit de meeste indruk. De strakke combinatie van design en functionaliteit was iets wat we nog niet eerder hadden gezien.

De hoofdprijs voor de iPhone en iPad

De iPod veranderde de manier waarop we naar muziek luisterden en uiteindelijk kwam daar weer de iPhone uit voort. Die smartphone veranderde juist weer het gebruik van de mobiele telefoon. Het zijn dus uitvindingen geweest met belangrijke historische waarde. Dat is ook terug te zien op een Apple-veiling van veilinghuis RR, want de apparaten brachten tienduizenden dollars op.

Als je nu denkt dat je jouw oude iPhone of iPod gewoon uit de kast kunt halen en kunt verkopen, dan heb je het mis. Het zal vast wel geld opleveren, maar niet zoveel als tijdens deze veiling. Het bijzondere is dat deze producten nog in de originele verpakking zitten en ook nog eens gesealed zijn. Als je dat gedaan hebt mag je ruimte maken voor het geluid van een rinkelende kassa.

Een eerste generatie iPhone die nog in het plastic zat ging voor 35.000 dollar over de toonbank. Een eerste generatie iPod moest het met wat minder doen. Die veranderde voor 25.000 dollar van eigenaar.

Steve Jobs zorgt voor nog meer geld

Toch kan het nog veel gekker. In dezelfde veiling werd ook een zeldzame Apple-1 prototype aangeboden die ooit in bezit was van Steve Jobs. Deze leverde 677.196 dollar op. Sowieso zijn spullen van Steve Jobs ontzettend populair. Eerder dit jaar leverde een gesigneerde notitie van Jobs 55.000 dollar op.

Heb je dus nog een oude iPhone of iPad in de originele doos liggen, dan kunnen die nog veel geld opleveren. Het is in ieder geval een goed excuus om de zolder op te ruimen.