Een opvouwbare iPhone? Daar verdient Apple niets mee!

Samsung is zijn absolute dominantie op de markt voor opvouwbare smartphones aan het vestigen. Velen vragen zich dan ook af wanneer Apple met een antwoord komt. Er zijn enkele geruchten geweest over een opvouwbare iPhone, maar blijkbaar hebben die niet veel om het lijf gehad. OMT-moderator Night deelt zijn kijk op de veelbesproken smartphone.

In onze Weekend Poll van vorige week stelden we je al de vraag of jij een opvouwbare iPhone ziet zitten. Een derde van onze lezers ziet dat wel zitten. Deze lezers zullen wellicht teleurgesteld zijn, aangezien dit er naar mijn idee voorlopig echt niet van gaat komen. Waarom niet? Dat leg ik je uit.

Apple wacht liever met een opvouwbare iPhone

Insiders in de industrie zijn van mening dat Apple nog niet inzet op opvouwbare iPhones. Iets dat te maken heeft met te kleine marges. Opvouwbare panelen zijn duurder dan conventionele OLED-panelen. Apple zou liever zijn winstmarges in stand houden dan compromissen te moeten sluiten, alleen maar om een opvouwbare telefoon uit te brengen.

Er zijn veel schattingen geweest over Apple’s winstmarges op iPhones. Hoewel de cijfers variëren, liggen ze allemaal boven de 50%. In eenvoudige bewoordingen betekent dit dat als het 10 euro kost om een iPhone te maken, Apple hem verkoopt voor minstens 15 euro.

Winstmarges zijn belangrijk voor elk bedrijf, maar voor Apple in het bijzonder. Dat is ook de reden waarom je normaal gesproken geen korting ziet op iPhone-modellen in Apple’s online winkel.

Winkeliers kunnen in hun eigen marges snijden om afgeprijsde iPhones te verkopen, maar Apple doet dat niet bij de directe verkoop aan consumenten. Dat geldt niet voor Galaxy-toestellen. Samsung streeft naar een evenwicht tussen volume en marges. Het bedrijf is dus altijd bereid om direct met kortingen te strooien.

Geen opvouwbare iPhone door gebrek aan toeleveringsbedrijven?

Ross Young vertelt ons ook dat de beslissing van Apple om nog niet in te zetten op opvouwbare toestellen te wijten is aan het gebrek aan een ontwikkelde toeleveringsketen. Er zijn niet veel beeldschermproducenten die op grote schaal opvouwbare panelen kunnen leveren. Samsung Display is er een van, maar de opbrengsten zijn misschien niet hoog genoeg om de grote vraag van zowel Samsung als andere fabrikanten te ondersteunen.

💡 Wie is Ross Young? Ross Young is de CEO van de Display Supply Chain Consultants, ook wel bekend als de DSCC. Door zijn brede netwerk weet hij veel te vertellen over de toekomstplannen van Apple. Iets dat hij, met een accurate score van 92.9% op Apple Track, met succes doet.

Bij een volwassen toeleveringsketen zou Apple uit meer leveranciers kunnen kiezen. Meer concurrentie zal ook de prijzen van panelen doen dalen, waardoor het bedrijf meer ademruimte krijgt voor winstmarges.

Apple ziet dit dus misschien alleen als een puur zakelijke beslissing. Het heeft niet het soort verticale integratie dat Samsung Electronics heeft met Samsung Display. Apple geeft er duidelijk de voorkeur aan te wachten tot de marktdynamiek in zijn voordeel verschuift voordat het overweegt een opvouwbare iPhone te lanceren. Hoe lang dat kan duren, is een heel andere zaak. Dat het voorlopig nog niet het geval zal zijn, lijkt mij duidelijk.