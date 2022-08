Bouw de ultieme iPhone van je dromen dankzij deze handige website

Heb je er altijd al van gedroomd om je eigen iPhone te ontwerpen? Dit is je kans! Een website laat jou de smartphone bouwen die je altijd al hebt gewild. Je kunt zelfs kiezen voor wieltjes! Want ja, uh, wie wil dat nou niet?

De iPhone is een van de meest populaire smartphones in de wereld. Logisch, want het is een krachtpatser en heeft een prachtig ontwerp. Toch is dat uiterlijk wel een beetje saai, omdat er doorgaans niet veel verandert. Hoe anders zou het zijn als jij aan de knoppen mag zitten? Dat kun jij nu letterlijk doen, want een bijzondere site laat zien wat er allemaal mogelijk is met een beetje fantasie.

Zo maak je jouw eigen iPhone

Creatieve ontwikkelaar Neal Agarwal heeft nu een prachtige website in elkaar geknutseld. Deze laat je aan de slag gaan met de iPhone van je dromen. Wil je de notch kwijt? Geen punt. Een Android-logo op de achterkant? Kan gewoon! Wieltjes of een Pro Stand? We zouden niet weten waarom je het zou willen, maar het is mogelijk!

Er zijn verschillende zaken die je aan je iPhone kunt toevoegen. Er zijn typische Apple-onderdelen zoals de thuisknop, de kroon van de Apple Watch en de Pro Feet. Ook zijn er dingen die je niet snel bij een iPhone voorbij ziet komen zoals een HDMI-ingang, joystick of zelfs een stuurwiel.

Kies wat je maar wil

Het leuke aan de website is dat je niet alleen gekke onderdelen kunt toevoegen, want je kunt er ook echt serieus mee aan de slag. Hoe ziet de iPhone er bijvoorbeeld uit zonder notch en wat als er een knalgele versie op de markt komt? Het is allemaal mogelijk.

Als je klaar bent met het ontwerpen kun je een speciale video downloaden. Bovendien presenteert Tim Cook zelfs jouw toestel. Wordt dit ook echt de nieuwe iPhone 14? Wie weet, maar waarschijnlijk niet. Hoe die er wel uit gaat zien, lees je hier!

We zijn benieuwd hoe jouw eigen ontworpen iPhone eruitziet. Laat het ons weten in de reacties!