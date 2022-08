De nieuwe MacBook Pro krijgt geen M2 Pro of Max processor

Wacht je op een MacBook Pro met een M2 Pro of M2 Max chip? Dan heb je flinke pech. Die laptop komt er voorlopig nog niet, als we de nieuwste berichtgeving moeten geloven.

We weten allemaal wel dat er een MacBook Pro met een M2 Pro of M2 Max chip komt. De grote vraag is natuurlijk wanneer. Bloomberg’s Mark Gurman had vorige maand goed nieuws voor ons. Hij verwachtte dat de nieuwe laptop in de herfst van dit jaar op de markt zouden komen met de nieuwe chip. Nu lijkt het echter dat we nog wel even zullen moeten wachten.

Een nieuwe MacBook Pro

Dit nieuws is afkomstig van de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo. Hij laat nu weten dat de 14-inch en 16-inch variant pas vanaf Q4 worden geproduceerd. Dat gebeurt waarschijnlijk niet met de M2 Pro of Max. Aangezien zijn eerdere trackrecord op het gebied van de laptops van Apple, lijkt dit dus waarschijnlijk de waarheid te zijn.

De nieuwe MacBook Pro die in de planning staat, maakt namelijk gebruik van dezelfde 5nm-node als die van de nieuwe MacBook Air en de MacBook Pro 13-inch. Dat wijst dus op de huidige M2-chip. Toch zullen we nog even moeten afwachten, want je weet het natuurlijk nooit bij Apple.

Nog even wachten op de M2 Pro en Max

De M2 Pro en Max maken waarschijnlijk gebruik van het 3nm-proces van het Taiwanese TSMC. Deze lijkt pas vanaf halverwege 2023 te worden geproduceerd. Dat betekent dat een MacBook Pro met die processor nog wel even op zich laat wachten.

De grote vraag is natuurlijk wat de M2 Pro en Max precies te bieden hebben. Volgens Gurman focust de nieuwe chip zich vooral op de grafische kant, waarmee het dus de M1 Pro en Max volgt. Toch is het te hopen dat de chips ook wat doen aan de huidige problemen van de reguliere M2 MacBook Pro. Deze heeft lagere SSD-snelheden vergeleken met de M1 MacBook Pro.