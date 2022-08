Nieuwe iPad Pro mogelijk voorzien van opvallende nieuwe aansluiting

Volgens geruchten zou Apple komen met een nieuwe aansluiting op de iPad Pro. De tablet komt naar verluidt dit jaar uit.

Het is weer eens zover: Apple zou voor de nieuwe iPad Pro met een nieuwe connector komen. De tablet komt waarschijnlijk nog dit jaar uit. Maar als het bedrijf dit tergende besluit uitvoert, maakt het daar waarschijnlijk geen vrienden mee.

Van drie naar vier pinnetjes

Het zou volgens de website Macotakara gaan om zowel de 12,9-inch als de 11-inch-versie van de iPad Pro. Op dit moment gebruiken de huidige modellen een Smart Connector met drie pinnen, maar Apple zou nu werken aan een connector met vier pinnen.

Door de vier pin-verbinding zou de Smart Connector meer randapparatuur kunnen opladen en verbinden. Op dit moment wordt die technologie voornamelijk gebruikt voor de verbinding met het Magic Keyboard. Ook andere toetsenborden zoals onder andere de Smart Keyboard en de Smart Keyboard Folio maken er gebruik van. Maar dat is het wel zo’n beetje.

Wrijving over Apple’s eventuele besluit

De reacties over een ‘update’ van de Smart Connector zijn dan ook niet bepaald positief. Op de site Mac Rumors klagen Apple-fans over het feit dat bestaande accessoires dan waarschijnlijk niet werken met de nieuwe iPads. “Ah ja joh, maak meer weer een verandering zodat mijn randapparatuur niet meer werkt”, aldus gebruiker Premium 1.

Gebruiker The Daily Apple stelt zelfs dat het helemaal niet zinnig zou zijn: “Zodat er meer accessoires verbonden kunnen worden? Ik wist niet eens dat er andere apparaten zijn die er gebruik van maken.”

Milieuzorgen door de nieuwe iPad?

Als dit wordt doorgezet is onze grootste zorg dat we weer terug bij af zijn met betrekking tot milieuvervuiling. Hoe fijn het ook is dat Apple beetje bij beetje USB-C-aansluiting introduceert (overigens ook door druk van de EU), zou dit wel als een klap in het gezicht zijn voor goede stappen richting minder vervuiling.

Een leeuwendeel van iPad Pro-gebruikers van het volgende model wordt waarschijnlijk ‘gedwongen’ nieuwe spullen te kopen. En die komen niet zomaar uit de lucht vallen; die productie kost energie en grondstoffen.

Ook vermoeden we dat ‘oude’ apparatuur in de vuilnisbak belandt. Natuurlijk worden er dan ineens een aardig aantal iPad en/of (Magic) keyboards op eBay en Marktplaats aangeboden, maar we weten allemaal dat we vast ergens nog wel nutteloze Apple-accessoires en kabels hebben liggen, en daar neem je na een tijdje de moeite niet meer voor om het te verkopen.

Of dit radicale plan daadwerkelijk het levenslicht ziet, weten we pas tijdens de eerstvolgende Keynote. Deze wordt eind september of zelfs pas in oktober verwacht. De aankondiging zou dan overeenkomen met de introductie van iPad OS16, dat in oktober wordt verwacht. Wel gaat het gerucht dat we eerst de nieuwe iPhone 14 gaan zien. Die presentatie zou naar verluidt al op 13 september zijn.