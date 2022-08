Nieuwe HomePod onderweg: dit denken we er tot nu toe over te weten

De HomePod werd vakkundig afgeserveerd door Apple, maar lijkt nu toch echt een comeback te maken. Wij vertellen je wat we tot nu toe weten over de slimme speaker. Zien we ‘m al in september?

We hebben mooie herinneringen aan de HomePod van Apple, ondanks dat deze geen Nederlandse taal ondersteunde. Toch verkocht de slimme speaker van Apple niet goed genoeg, want het bedrijf besloot ‘m niet meer aan te bieden. Tegenwoordig is alleen nog de HomePod mini verkrijgbaar. Zoals gezegd is deze een stuk kleiner en goedkoper. Toch lijkt de grotere broer weer terug te komen.

Welcome HomePod

De eerste generatie van de HomePod dateert alweer uit 2018. Vriend en vijand roemde de slimme speaker vanwege de geluidskwaliteit. Toch hing er een grote molensteen om de nek: de prijs. Want zeg nou zelf: wie wil er 349 dollar voor neerleggen? Met de mini kwam er een prima alternatief voor een veel goedkopere prijs (99 dollar). Toch is er een nadeel: deze kan niet tippen aan de geluidskwaliteit van de HomePod. Apple gaat het nu opnieuw proberen met een grotere variant.

Er gaan verschillende geruchten rond over een nieuwe HomePod. Volgens de betrouwbare Bloomberg-journalist Mark Gurman ligt de nieuwe versie van de speaker qua formaat en geluid dichter bij de originele variant dan de kleine broer.

Specs en release

Het gaat natuurlijk niet alleen om grootte, maar ook wat je er mee kunt. Als we de geruchten mogen geloven krijgt de nieuwe HomePod een verbeterde touchscreen aan de bovenkant. Daarnaast heeft het waarschijnlijk de Apple S8-processor, oftewel waarschijnlijk dezelfde als die van de Apple Watch Series 8.

De grote vraag is natuurlijk wanneer we de nieuwe HomePod kunt verwachten. De befaamde Apple-analist Ming-Chi Kuo verwacht ‘m in het vierde kwartaal van 2022 of het eerste van 2023. Het is dus mogelijk dat we ‘m al zien langskomen tijdens de iPhone 14-presentatie die vermoedelijk voor 7 september op de planning staat. Over de prijs is helaas niets te melden.

Toch lijkt het niet de enige HomePod die in de maak is. Zo werkt Apple volgens verschillende bronnen aan een apparaat dat de HomePod en Apple TV combineert en tevens een camera voor FaceTime heeft. Wat we zo goed als zeker weten is dat deze sowieso niet voor 2023 op de markt komt.