Moet Apple beginnen aan een nieuwe HomePod?

Apple nam meer dan een jaar geleden afscheid van de HomePod. Toch gaan er flink wat geruchten over een comeback in een iets andere vorm. Bovendien heeft het nog steeds met de mini de kleine broer in huis. Hoe moet het verder?

De HomePod was jarenlang vaste prik in de Apple line-up. De slimme speaker kon je allerlei opdrachten laten uitvoeren. Vanwege tegenvallende verkoopresultaten is door Apple besloten om te stoppen met de speaker. Met de HomePod mini had het al een adequate vervanger in huis. De kleine broer is minder krachtig, maar wel veel goedkoper. Toch ziet Apple mogelijk toch weer een toekomst voor de grote versie.

Een nieuwe HomePod

Volgens de doorgaans betrouwbare Mark Gurman werkt Apple aan een nieuwe versie van de HomePod. Deze moet draaien op de S8-chip. Die naam komt je wellicht bekend voor, want het bedrijf zou diezelfde processor gebruiken voor de Apple Watch Series 8.

Hoe die nieuwe HomePod er precies uitziet, is nog onbekend. Volgens de journalist lijkt hij qua uiterlijk meer op de originele HomePod. Daarnaast zou deze een geüpdatete display krijgen aan de bovenkant en een betere audiokwaliteit.

Het nieuws van een nieuwe HomePod komt niet helemaal uit de lucht vallen. In mei van dit jaar wist de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo al te melden dat het bedrijf aan het eind van het jaar, of begin volgend jaar, met een nieuwe HomePod komt.

Apple moet wat te bieden hebben

Aangezien de vorige HomePod juist uit de verkoop werd gehaald vanwege tegenvallende cijfers, moet de nieuwe dus flink wat meer te bieden hebben. Eerder kwam dezelfde Gurman al met het nieuws dat hij denkt dat de Apple TV en HomePod samen zouden worden gevoegd tot een nieuwe gadget. Ook kwam hij met het idee dat Apple ook werkt aan een versie met een camera, zodat je ermee kunt FaceTimen.

🍏 Wie is Mark Gurman? Mark Gurman is een technologiejournalist die werkzaam is bij Bloomberg. Hij schrijft al meer dan een decennium over Apple, was voorheen werkzaam voor 9to5Mac en behoort tot de betrouwbaarste bronnen. Hij is anno 2022 voornamelijk bekend om zijn eigen nieuwsbrief: Power On.

Toch kan een ouderwetse HomePod ook een succes worden. De oude versie ging als warme broodjes over de toonbank via Ebay, toen het afscheid aangekondigd werd. Met een beetje vernieuwing is dus veel mogelijk.