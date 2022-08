Hoe je zonder extra kosten Netflix-games speelt op je iPhone of iPad

Niemand speelt ze, maar ze zijn er wel. Netflix biedt sinds enige tijd niet alleen films en series aan, maar wil ook je nieuwe favoriete platform voor games worden. Hoe je ze op je iPhone of iPad kunt spelen? Dat legt OMT-redacteur Mark je met liefde uit.

Waar Apple Arcade een groter succes is dan we vooraf hadden verwacht, slaat Netflix met games de plank volledig mis. Afgelopen week werd bijvoorbeeld duidelijk dat slechts 1% van alle abonnees daadwerkelijk gebruikmaakt van de spelletjes. Heeft dat met onaantrekkelijke titels te maken of weten mensen de games niet te vinden?

Games als onderdeel van Netflix

Netflix ziet de concurrentie groeien en zijn eigen abonnee-aantallen dalen. Tijd om actie te ondernemen. Dat Netflix überhaupt iets doet valt te prijzen, maar dat het zijn heil zoekt in games is vreemd. Hoewel het eerst kosteloos spellen aanbood die gerelateerd waren aan populaire titels (Stranger Things), lijkt de keuze nu vooral heel willekeurig te zijn.

Dat is ook terug te zien in de cijfers die de streamingdienst onlangs deelde. Slecht 1,7 miljoen mensen, 1% van alle abonnees, weten de games te vinden. Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat men bij Netflix niet denkt aan games. Anderzijds met het feit dat het aanbod veel consumenten waarschijnlijk niet aanspreekt.

Of heeft het te maken met het feit dat de titels dusdanig verstopt zijn op het platform, dat consumenten de spellen simpelweg niet kunnen vinden? Ik betwijfel het, maar leg je alsnog uit hoe jij er met je iPhone of iPad gebruik van kunt maken.

Zo speel je ze op iPhone of iPad

Heb je geen interesse om de games van Netflix te spelen? Even goede vrienden. Dit artikel is dan ook bedoeld voor de consumenten die de games wellicht niet kunnen vinden, ze voor het eerst tegenkomen of daadwerkelijk interesse hebben.

Op deze manier speel je Netflix-games op je iPhone of iPad

Open de Netflix-app op je iPhone of iPad

Log in op je account

Scroll naar beneden op het thuisscherm van de streamingdienst

Bij het kopje Netflix Games selecteer je de game naar keuze

Druk op Game downloaden

Nadat het spel gereed is voor gebruik kan je er direct mee aan de slag. Mocht je het jezelf nog iets makkelijker maken is het ook mogelijk om in de zoekbalk Games in te tikken.