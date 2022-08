7 tips om de kosten van Netflix en streamingdiensten terug te dringen

De kosten van streamingdiensten zoals Netflix, HBO Max, Disney+, AppleTV+, Spotify of zelfs Xbox Game Pass en Google Stadia lopen snel op. Door een beetje boekhouding en terughoudendheid zijn die echter flink aan te pakken.

Het aantal streamingdiensten loopt de spuigaten uit. Er is enorm veel aanbod en ondanks het ogenschijnlijk niet heel duur is, kunnen de kosten zich flink opstapelen.

Netflix en andere streamingdiensten de kop indrukken?

We raden echt niet aan om Netflix of andere diensten meteen de deur uit te trappen. We willen wel stellen iets beter na te denken over je boekhouding, in plaats van streamingdiensten simpelweg je rekening te laten plunderen. Daarom even zeven eenvoudige tips.

#1. Heb je écht die uitgebreide dienst nodig?

Natuurlijk is het Premium-abonnement op Netflix te overzien. Je krijgt 4K-kwaliteit en kan het delen (vooralsnog) met anderen. Maar €15,99 per maand is een stevig bedrag. Heb je al die opgepoetste hoepla niet nodig? Zet je abo terug. Óf, zolang het nog kan, deel je abonnement met familie en vrienden die meebetalen (waar Netflix echt niet meer op zit te wachten). Overigens is dat ook nog steeds mogelijk met andere diensten zoals HBO Max, Viaplay, AppleTV+ en Disney+.

#2. Ga voor een jaarlijks abonnement

Hoewel het prettig is om per maand te betalen en de mogelijkheid om op te zeggen heel bevrijdend is, valt het te verdedigen dat je een jaarabonnement neemt. Disney+ kost bijvoorbeeld €8,99 per maand, maar over een jaar tijd is het slechts €89,90. Dat bespaart je zo’n 15% aan kosten. Andere streamingdiensten hebben vergelijkbare ‘deals’.

#3. Ga wel voor maandelijks maar zet een timer

Dit druist een beetje in tegen het bovenstaande punt, maar ook dit is een plausibele optie. Als je een héél specifieke serie wilt zien, kun je afwegen om een maandje een (proef)abonnement te nemen. Op die manier kan je gewilde content meteen checken.

Er zit echter een addertje onder het gras: stel een timer of een agenda-melding in. Zeg direct op als je uitgekeken bent zodat je niet ineens onverwachte kosten hebt omdat de hele handel verlengd wordt. Dat is namelijk een van de slinkse vinkjes die je aanklikt.

#4. Maak een kijkplan voor streamingdiensten

We zijn verwend qua streamingdiensten. En liefst kijken we content op welk moment dan ook. Maar als we een beperkt budget hebben, is een kijkplan geen overbodige luxe. Bepaal wat je wilt zien. Dat geldt dus ook voor een streamingdienst die je wellicht alleen neemt voor bepaalde series. Weet wat je wilt kijken, én wanneer en trek er erna de stekker uit.

#5. Download je content

Hoewel het downloaden van films en series niet direct geld bespaart in je huiskamer, scheelt het een hoop geld onderweg. Veel content is te downloaden en als je dan toch in de trein (of zelfs vliegtuig) zit, vreet het geen bandbreedte. Want ja; soms vergeten we ook wel eens dat onze telefoonverbindingen ook gewoon abonnementen zijn.

#6. Kietel even je provider voor een goede deal

Dit is een punt wat je steeds vaker ziet in Nederland (en de rest van de wereld): providers van tv-, internet- en telefoonpaketten bieden vaak goede deals aan. Happige salesmensen willen graag dat je bij een bepaalde aanbieder blijft, en in veel gevallen kun je ineens een pakket krijgen met HBO Max, Viaplay of Ziggo Sport voor een duppie. (Da’s overigens 10 cent in oude mensentaal).

#7. Speel een slim spelletje voor deals met streamingdiensten

Deze tip is eigenlijk in het verlengde van bovenstaande. Als je een abonnement op wilt zeggen, kan je vaak aangeven waarom je dat doet. Typ in een reactieveld dat het is vanwege te hoge kosten en het kán zijn dat je ineens een belletje krijgt met een toch wel een héél aardig aanbod mét een streamingdienst.

Die vlieger gaat zeker niet altijd op, maar nu mensen echt té veel diensten hebben, beginnen ook grote bedrijven als Netflix, Apple en Disney zich achter de oren te krabben. Hopelijk hebben wij als consument daar profijt van.