Microsoft Teams is eindelijk als native Apple Silicon-app te gebruiken

Tot op heden werkt Microsoft Teams natuurlijk prima op de Apple Silicon-Macs, maar elke gebruiker weet dat het net even wat beter kan. De app ondersteunde tot nu toe officieel Apples eigen processors nog niet, maar daar komt verandering in. Je hoeft hiervoor alleen maar even een update binnen te halen.

Terwijl allerlei concurrerende programma’s updates kregen met Apple Silicon-ondersteuning, moest Microsoft Teams het tot op heden zonder doen. Vanaf vandaag rolt Microsoft echter een update uit die deze ondersteuning toevoegt voor zowel de M1- als M2-processor van het bedrijf.

Microsoft Teams ondersteunt Apple Silicon

Mocht je dus een recent uitgebrachte MacBook Air, MacBook Pro of Mac Studio hebben, met ofwel een M1- of M2-chipset, en je gebruikt Teams, dan is dat goed nieuws. Niet alleen werkt het programma voortaan efficiënter op je hardware, ook zal het merkbaar sneller reageren op je commando’s.

De grote vraag is nu: wanneer kun je aan de slag met de vernieuwde app van Microsoft Teams? Het Amerikaanse bedrijf laat weten dat iedereen die de app al op zijn of haar Mac heeft staan, de update vanzelf krijgt. Dat is vooralsnog de snelste methode, ook al weet je nu nog niet precies wanneer die update arriveert.

En handmatig downloaden dan?

Helaas is de update handmatig downloaden geen optie. De nieuwste versie van Microsoft Teams, die dus Silicon ondersteunt, zal pas over enkele maanden beschikbaar zijn als handmatige download. Dit is dus – om de één of andere reden – een langzaam proces, maar de ontwikkeling is in elk geval in gang gezet.

Mocht je écht niet kunnen wachten, dan is er nog een derde optie beschikbaar. Je kunt je bijvoorbeeld aanmelden voor de testversie van het programma. Je hebt dan de keuze uit de versie voor openbare testers of ontwikkelaars. Houd er dan wel rekening mee dat er allerlei onvoorziene problemen kunnen optreden.

Microsoft