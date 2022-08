MacBook Air M2 review: een geweldige laptop die we niet aanraden

Apple leverde eind 2020 een nog steeds ongeëvenaarde prestatie: het gaf de MacBook Air een tweede leven. En dat simpelweg door een nieuw hart te transplanteren, de Intel-chip werd vervangen door Apple’s eigen M1-chip. Iedere review was enthousiast. Anderhalf jaar later is de MacBook Air weer vernieuwd, dit keer meer radicaal en met een M2-chip.

De MacBook Air M2 is van top tot teen opnieuw ontworpen en ziet er moderner uit. Met deze extreme make-over en een Apple-chip van de tweede generatie begint de populairste Mac een heel nieuw leven. Een succesvolle transitie? Antwoord in onze MacBook Air M2 review, gebaseerd op twee weken intensief op de laptop werken.

Een nieuw en duur lid van de Air-familie

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, de MacBook Air M2 is niet goedkoop. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat de MacBook Air met M1-chip nog steeds te koop is. Het is niet de eerste keer dat Apple dit doet. Het gebeurde ook al in 2018 met de eerste MacBook Air Retina, die naast Apple’s oude model zonder Retina-scherm verkocht werd.

Terwijl de MacBook Air M1 door Apple wordt verkocht voor € 1.199, begint de MacBook Air M2 bij € 1.499. Een stevige prijs voor een instaplaptop. De MacBook Air M2 komt in vier kleuren: het bekende zilver en spacegrijs. Nieuw zijn ‘middernacht’ en ‘sterrenlicht’. Er zijn twee configuraties beschikbaar:

M2-chip (8-core CPU en 8-core GPU), 8 GB RAM, 256 GB opslagruimte, 30 W-oplader: € 1499,-

M2-chip (8-core CPU en 10-core GPU), 8 GB RAM, 512 GB opslag, 35 W dual-port oplader of 67 W snellader: € 1849,- < dit model hebben we getest

De MacBook Air M2 is wel een instaplaptop, maar niet goedkoop.

De MacBook Air M2 wordt geleverd met een USB-C-oplader. Alleen het model van € 1849,- wordt standaard geleverd met de nieuwe 35 W-oplader met twee poorten. Je kunt echter ook zonder extra kosten de oplader van 67 W kiezen al snel laden belangrijker is. Het basismodel wordt geleverd met een oplader van 30W, de andere twee zijn optioneel voor € 20 per stuk. Dit is wat ons betreft een vreemde move van Apple. De oplader met twee poorten is erg handig en had er standaard bij moeten zitten. Het is jammer dat Apple op dit soort dingen beknibbelt.

Nieuw ontwerp is geen homerun

Sinds hij in 2008 uit een envelop kwam, is de MacBook Air bij elke grote vernieuwing dunner geworden. De laptop veranderde echter nooit van vorm, tot nu. Het karakteristieke taps toelopende profiel is weg, de MacBook Air M2 slaat een heel andere weg in.

De nieuwe aluminium behuizing lijkt op die van de 14- en 16-inch MacBook Pro. Het is een duidelijk onderdeel van de familie. De MacBook Air M2 is volgens Apple ook dunner dan de MacBook Air M1. Het is echter maar hoe je het bekijkt. Op het dikste punt is de M1 dikker dan de M2 ​​(1,61 tegen 1,13 cm). Maar de de M1 wint de afslankwedstrijd als je het taps toelopende profiel meerekent (0,41 cm). De M2 ​​is overal 1,13 cm dik. Uiteindelijk heeft Apple gelijk als het zegt dat de MacBook Air M2 dunner is dan de M1, omdat het totale volume (als in: de inhoud) van de nieuwe laptop ongeveer 20 procent minder is.

Esthetisch gezien zorgt de platte behuizing voor een verlies aan finesse. De nieuwe MacBook Air verliest zijn unieke aflopende vorm en lijkt een beetje lomper. De M1 Air zag er wat ‘luchtiger’ uit en lijkt minder dik, al is dat praktisch niet zo. Nog een kleine klacht over dit nieuwe ontwerp: bij vorige generaties kon je je vingers gedeeltelijk onder het frame schuiven om de machine gemakkelijk met één hand op te tillen. De MacBook Air M2 met één hand vastpakken is een uitdaging. Je moet ‘m dichtgeklapt aan de achterkant oppakken. Opengeklapt kom je wanneer je de laptop op wil pakken al snel met je vingers in de buurt van het scherm. Dat zorgt voor vlekken.

😵 Vingerafdrukmagneet De laptop is verkrijgbaar in vier kleuren. Naast het klassieke zilver en spacegrijs is er ‘sterrenlicht’, een mengeling van goud en zilver. Ook nieuw is ‘middernacht’. Een mengeling van zwart en metallic blauw. Vooral laatstgenoemde kleur laat vingerafdrukken zeer goed zien. Als de aanblik van een apparaat met vlekken ondraaglijk voor je is, kun je bet beste een lichte kleur kiezen. Wij vonden starlight verrassend leuk.

Ultiem draagbaar, met één hiaat

Deze nieuwe Mac is 50 gram lichter dan de M1, een marginaal verschil. Tijdens onze twee weken intensief gebruik was er geen twijfel mogelijk, de MacBook Air M2 is fijn om in een tas mee te nemen. Voor gebruik onderweg is de MacBook Pro M1 Pro/Max te zwaar en dik. De MacBook Air M2 is dichtgeklapt even dik als de onderkant van een opgeklapte MacBook Pro 14-inch. Het is echt een andere wereld. Ook de iPad Pro 12,9-inch met Magic Keyboard is bijna een kilo zwaarder.

Dikte Lengte Diepte Gewicht MacBook Air 13-inch M1 2020 0,41 – 1,61cm 30,41 cm 21,24 cm 1,29 kg MacBook Air 13-inch M2 2022 1,13 cm 30,41 cm 21,5 cm 1,24 kg MacBook Pro 13-inch M2 2022 1,56 cm 30,41 cm 21,24 cm 1,4 kg MacBook Pro 14-inch M1 Pro 2021 1,55 cm 31,26 cm 22,12 cm 1,6 kg

De MacBook Air is zonder twijfel de beste keuze voor iedereen die ultieme mobiliteit wil. Begin niet aan een iPad als mobiel werkstation, neem de MacBook Air. Het is jammer dat Apple niet de spijker op de kop heeft geslagen door een 5G-modem en een eSIM te integreren.

Perfect toetsenbord en ongeëvenaard trackpad

Het toetsenbord is hetzelfde als dat van de 14- en 16-inch MacBook Pro. Na verschillende dingen geprobeerd te hebben zonder succes (Touch Bar, vlindermechanisme, enz…), ging Apple terug naar de basis met een klassiek maar zeer effectief toetsenbord. De full-size functietoetsen zijn zo fijn dat je je afvraagt ​​waarom ze niet langer zo zijn geweest. De Touch ID-sensor, die zo praktisch is voor authenticatie, is ingebed in een toets en iets groter dan op de MacBook Air M1.

Het uitstekende Force Touch-trackpad is nog breder geworden (12,8 cm breed in vergelijking met 12 cm op de M1). De detectie van de handpalmen werkt nog steeds erg goed, na twee weken full-time op de MacBook Air M2 werken, waren er geen willekeurige gebaren te betreuren. Het trackpad van de MacBook Air M2 maakt altijd geluid. De optie “Silent Click” in Systeemvoorkeuren, die het geluid van de fysieke klik enigszins dempte, is verdwenen. Dat is niets dramatisch, de klik van het MacBook Air M2-trackpad blijft zacht.

MagSafe is eindelijk terug

Ook de connectiviteit van de MacBook Air verbetert. De belangrijkste toevoeging is de MagSafe-poort. Net als de 14- en 16-inch MacBook Pro heeft de MacBook Air M2 deze magnetische connector die gemakkelijk kan worden aangesloten en net zo makkelijk weer loskomt als je tegen de kabel aanbotst. De MagSafe kan niet alleen een paar ongelukken voorkomen, maar geeft ook direct informatie over de laadstatus dankzij de groene (volledig opgeladen) of oranje (aan het opladen) LED.

De terugkeer van de MagSafe is des te lovenswaardiger omdat het een USB-C-poort vrijmaakt op een machine die er maar twee heeft. Wees gerust, het is nog steeds mogelijk om de MacBook Air M2 op te laden met een USB-C-kabel.

Nog steeds maar één scherm aansluiten

De specificaties van de twee USB-C-poorten zijn ongewijzigd. Het zijn Thunderbolt/USB 4-poorten die de DisplayPort-standaard ondersteunen. Om precies te zijn kunnen ze Thunderbolt 3 (tot 40 Gbit/s), USB 4 (tot 40 Gbit/s/s) en USB 3.1 Gen 2 (tot 10 Gbit/s) aan. Je kunt nog steeds maar één extern scherm aansluiten op de MacBook Air M2, behalve door te ‘cheaten’ met een DisplayLink-adapter.

Je kunt het niet zien, maar de minijack-aansluiting is geëvolueerd. Hij detecteert de impedantie van de aangesloten hoofdtelefoon en past het vermogen dat wordt geleverd door de nu stevigere geïntegreerde versterker aan. Concreet hoef je met een hoofdtelefoon met hoge impedantie, zoals de beyerdynamic DT 990 Pro, het volume niet meer behoorlijke te verhogen om een normaal uitgangsvolume te hebben. Dit zorgt ook minder vervorming.

Apple ging niet zo ver om de SD-kaartlezer terug te plaatsen op de MacBook Air M2. Dat is nog steeds iets voor de grotere MacBook Pro. Jammer voor iedereen die af en toe nog foto’s importeert of een SD-kaartje voor een Raspberry Pi wil maken. De meerderheid van de MacBook Air-gebruikers doet het echter waarschijnlijk prima zonder.

Er is ook geen HDMI-poort, maar ontbreken van een USB-A-poort stimuleert je sowieso om een ​​kleine USB-C-hub te gebruiken en die hebben vaak HDMI. Tijdens twee weken intensief gebruik op kantoor kwamen we erachter dat een hub of scherm met ingebouwde hub nog steeds een must is. Zo fijn als de mobiliteit is, van de MacBook Air je primaire computer maken vereist nog altijd goed plannen.

Op papier geen verandering ten opzichte van de MacBook Air M1 voor de draadloze verbindingen: Bluetooth 5.0 en Wi-Fi 6 tot 1,2 Gbit/s. In de praktijk ontdekten we dat de MacBook Air M2 sneller (ongeveer 15 tot 30 procent) is dan zijn voorganger op Wi-Fi 6 en 5. Dat is niet direct te verklaren. Het nieuwe ontwerp bevordert misschien een betere doorvoer.

Scherm op alle fronten technisch beter

Voor het eerst ziet de MacBook Air zijn scherm groeien. Maar laten we, voordat we dit kleine fenomeen beschrijven, het scherm zelf bekijken. Het is nog steeds een klassiek IPS LCD-paneel, helaas zonder mini-LED-achtergrondverlichting voor opvallend contrast of ProMotion voor indrukwekkende vloeibaarheid. Dat blijft voorbehouden voor de 14- en 16-inch MacBook Pro.

Het Liquid Retina-display van de MacBook Air M2 is echter nog steeds een fantastisch LCD-scherm. Perfect gekalibreerd. De kleurweergave is zeer nauwkeurig en dekt de P3-kleurruimte. Het scherm kan een miljard kleuren weergeven, terwijl de MacBook Air M1 er “slechts” enkele miljoenen toont. Daarom worden 10-bits kleuren ondersteund (net zoals op de MacBook Pro). In het dagelijks gebruik is dit niet merkbaar, maar fotografen en ontwerpers zullen hun kleurengradiënts graag zonder strepen zien.

Voor iedereen een meer merkbaar verschil is de 25 procent hogere piekhelderheid. Die kan oplopen tot 500 nits. Dit is vooral handig in direct zonlicht. Tijdens de eerste week reviewen was er een hittegolf in Nederland en het scherm van de M2 Air was duidelijk beter leesbaar dan het 400 nits-scherm van de MacBook Air M1. Ook handig is dat het scherm kan dalen tot een lager helder­heidsniveau dan voorheen, tot slechts 2 nits. Handig om je favoriete serie in bed te kijken zonder je wederhelft te storen.

Groter scherm, dunnere randen en notch

Het scherm, dat aan de bovenzijde afgeronde hoeken heeft, is omgeven door dunnere randen. Niet alleen aan de bovenkant, maar ook aan de zijkanten. Dat ziet er een stuk moderner uit en is ook hoe het scherm een beetje groter is geworden. De MacBook Air gaat namelijk van een diagonaal van 13,3-inch (33,8 cm) naar 13,6-inch (34,5 cm). De fysieke resolutie gaat van 2560 x 1600 pixels naar 2560 x 1664 px. Je zult het begrijpen, er zijn meer pixels in de hoogte.

Op de MacBook Air M2 zit ook de bekende notch. We snappen dat de webcam ergens moet passen, maar is zo’n brede inkeping echt nodig als er geen Face ID-sensoren in het scherm zitten? Eerlijk is eerlijk, hoewel we de inkeping behoorlijk lelijk vinden, went het wel. Bovenal is het fijn dat de menubalk in een apart gebied staat, het maakt wat ruimte vrij voor alle content.

Hoewel we de inkeping behoorlijk lelijk vinden, went het wel.

Hoewel de inkeping vaak geen praktisch probleem vormt, kan het voor een klein deel van de gebruikers vervelend zijn. Je een applicatie gebruikt die veel menu’s heeft (zoals Xcode, Final Cut Pro, Lightroom Classic of ScreenFlow) en je hebt veel pictogrammen in het rechtergedeelte van de balk, kunnen sommige worden verborgen door de menu’s van de actieve app. Je kunt Bartender gebruiken als een tijdelijke oplossing, maar het is teleurstellend dat Apple geen native oplossing biedt.

Beter geluid

Apple heeft een reputatie hoog te houden op het gebied van geluid. De MacBook Air M2 stelt niet teleur. Er zitten vier speakers in, twee meer dan in de M1 Air. Het maximale volume is niet echt hoger, maar voor algemeen gebruik voldoende. Het geluid is beter gebalanceerd en de lage tonen zijn nadrukkelijker aanwezig. Bij muziek met veel hoge tonen op vol volume, resoneert de kast ook niet meer mee. Dat was bij de MacBook Air M1 wel het geval. Daar klonken hoge tonen soms snerpend. Een prima verbetering, al klinken de 14- en 16-inch MacBook Pro nog steeds heel veel beter.

De twee extra luidsprekers zorgen voor compatibiliteit met ruimtelijke audio bij het kijken naar een film of het luisteren naar muziek die in Dolby Atmos is gemixt. Het 3D-effect wordt natuurlijk beperkt door het kleine formaat van de MacBook, maar we kunnen duidelijk een betere scheiding van de verschillende geluidselementen waarnemen in vergelijking met de M1.

Hoewel de beschrijving van de microfoons op de MacBook Air M2 identiek is aan die van de MacBook Air M1 (“three-mic array with directionele beamforming”), merkten we op dat stemmen duidelijker vastgelegd worden. Dat maakt het tijdens FaceTime of bellen prettiger om naar te luisteren. Een goed punt.

Accuduur waar Windows-gebruikers jaloers op zijn

Toen Apple nog Intel-chips gebruikte, werd de accuduur vaak iedere generatie slechter. Zorgt de M2-chip juist voor een betere accuduur? Volgens Apple niet. De fabrikant belooft hetzelfde uithoudingsvermogen als de MacBook Air M1, namelijk tot 15 uur surfen op het web en tot 18 uur video afspelen via de Apple TV-app.

Om dit te verifiëren doen we drie tests:

Netflix : In Safari op HD-kwaliteit met de schermhelderheid en het geluid ingesteld op 50%.

: In Safari op HD-kwaliteit met de schermhelderheid en het geluid ingesteld op 50%. Kantoorgebruik : Gebruik tijdens een gewone kantoordag met internet, muziek, communicatie en schrijven. Een zeer onwetenschappelijke test.

: Gebruik tijdens een gewone kantoordag met internet, muziek, communicatie en schrijven. Een zeer onwetenschappelijke test. Stress test: Met een app de CPU 100% belasten om de echt minimale autonomie te bepalen.

Netflix Kantoordag Stress test MacBook Pro 13-inch M2 2022 19u 30m 13u 2u 10m MacBook Air 13-inch M2 2022 17u 11u 30m 2u 50m MacBook Air 13-inch M1 2020 17u 30m 10u 30m 2u 30m MacBook Pro 14-inch M1 Pro 2021 18u 9u 1u 45m

Uiteindelijk heeft de MacBook Air M2 een batterijduur die vergelijkbaar is met die van de MacBook Air M1, wat uitstekend nieuws is. Dat heeft hij met name te danken aan zijn grotere batterij (52,6 Wh tegen 49,9 Wh). Deze fantastische autonomie zorgt voor echte gemoedsrust. Je hoeft je Mac niet meer regelmatig op te laden om het risico op een lege batterij te beperken. Tijdens onze testweken keken collega’s met een splinternieuwe Windows-laptop van HP vaak verlekkerd naar deze cijfers. De MacBook Pro 13-inch M2 blijft desalniettemin kampioen met ongeveer twee uur meer batterijduur bij het afspelen van video’s en bij algemeen gebruik.

Prestaties en hitte-ontwikkeling

De M2-chip waarmee deze nieuwe MacBook Air is uitgerust, is bekend. Hij zit ook in de 13-inch MacBook Pro die vorige maand uitkwam. Deze chip is nog steeds gemaakt op een procedé dat vergelijkbaar is met dat van de M1, namelijk op 5 nanometer. Het is echter een proces van de tweede generatie, dat zou moeten zorgen voor een betere energie-efficiëntie.

Het verschil tussen de MacBook Pro en MacBook Air is dat eerstgenoemde actief gekoeld wordt. De chip heeft dus een ventilator. Dat is bij de MacBook Air niet het geval. Dat maakt het geen minder krachtige computer. We denken terug aan de overgang van Intel naar Apple Silicon in 2020. De M1-chip was twee tot vier keer zo snel dan de Intel-chips. Zelfs zonder actieve koeling. Om een ​​concreet voorbeeld te geven, terwijl de Intel MacBook Air moeite had om een ​​4K-scherm soepel aan te sturen, is deze taak kinderspel geworden.

Wordt de MacBook Air M2 (te) heet?

Er zijn veel artikelen geschreven en YouTube-video’s gemaakt over throttling van de MacBook Air M2. De computer zou een krachtigere chip hebben, maar niet sneller zijn dan de M1. Dat komt omdat de chip te heet zou worden, waardoor de computer zichzelf moest terugklokken. Tijdens onze eerste week reviewen was er een hittegolf in Nederland, dat was een prima test.

De MacBook Air M2 wordt onder dezelfde omstandigheden iets warmer dan de MacBook Air M1. Bij een handvol apps open in een kamer van 30°C, werkte de CPU van de M2 ​​op gemiddeld 47°C. De M1 bleef koeler met 40°C. Wel hoger, maar het is zeker niet dat er bij normaal gebruik al throttling optreedt. In tegenstelling tot wat schreeuwerige YouTubers beweren, niet iets om je zorgen om te maken.

Tijd om het vuurtje op te stoken

Het lukt overigens wel om de MacBook Air M2 zichzelf te laten terugklokken. De Blackmagic RAW Speed Test gebruikt de CPU en GPU volledig om RAW video op maximaal 8K-resolutie te decoderen. In onderstaande tabel zijn het aantal bereikte frames per seconde na de start en na steeds 5 minuten te zien. De MacBook Air M2 begint met even veel fps als de 13-inch Pro M2, maar na ongeveer 4 minuten lopen de prestaties terug. Na 10 minuten is de MacBook Air M1 sneller op CPU-gebied, maar de GPU van de M2 blijft presteren en is krachtiger dan die van de M1. De MacBook Pro 13-inch met M2-chip kan door zijn actieve koeling constant blijven presteren.

0 min 5 min 10 min 15 min MacBook Air M2 (8c CPU/10c GPU) CPU 24 13 13 13 GPU 81 81 81 81 MacBook Pro M2 (8c CPU/10c GPU) CPU 24 23 24 24 GPU 81 81 81 81 MacBook Air M1 (8c CPU/8c GPU) CPU 17 15 15 15 GPU 52 53 54 54

Een warmtemonitor laat een duidelijk beeld zien. De M2-chip piekt iets boven de 100°C en wordt daarna afgeknepen. De M1-chip haalt de 100°C niet en wordt dan ook amper afgeknepen.

Prestaties bij algemeen gebruik

Volgens Apple presteert de MacBook Air M2 tot 18 procent beter dan zijn voorganger. Dat wordt bevestigd door Geekbench 5 in multicore (+20% zelfs). Met een enkele core is de vooruitgang bescheidener (+12%). Bij deze benchmark presteert de MacBook Air M2 net zo goed als de MacBook Pro 13-inch M2, maar blijft duidelijk achter bij de M1 Pro en M1 Max.

Net als de M1-chip, zorgt de M2 voor vloeiende prestaties bij algemeen gebruik. Een tabblad of 30 open in Safari of Chrome? Geen probleem. Een effect toepassen in Pixelmator Pro? Dat gaat op de M2 iets sneller dan op de M1. Een 4K-video in iMovie exporteren ging ook iets sneller op de nieuwe MacBook Air. Onze testvideo van 11 minuten met daarin diverse overgangen en effecten, was binnen 11 minuten in de hoogste kwaliteit op 4K geëxporteerd. Op de MacBook Air met M1-chip, duurde het bijna 14 minuten.

Samenvattend heeft de MacBook Air met M2-chip een mooie boost gekregen. Hij doet het -op een zeer specifieke bechmark na- bij alle taken beter dan de M1. In de 13-inch MacBook Pro wordt de M2 ​​voortdurend gekoeld en het verschil in prestaties is bij de MacBook Pro M2 en MacBook Air M2 groter dan bij de Pro M1 en Air M1. Houd er ook rekening mee dat de MacBook Air M2, zo veelzijdig als hij is geworden, niet is ontworpen voor “extreme” taken. Wil je 8K-video bewerken zonder vertragingen, of code in het hoogste tempo compileren? Dan is de 14- of 16-inch MacBook Pro de compromisloze machine die je zoekt.

Tragere SSD/flashopslag

Wie het nieuws over Apple en de Mac volgt, is het vast niet ontgaan. De SSD (flashopslag) in de MacBook Air met 256 GB opslagruimte is de helft trager dan dat van de M1. Hoe komt dat? Omdat Apple voorheen twee chips van 128 GB gebruikte om in totaal 256 GB opslag te maken. In de M2 MacBook Air wordt met chips van 256 GB gewerkt. Data lezen en schrijven van twee chips is sneller dan van een enkele chip. Daarom heeft het 256 GB-model een tragere SSD dan de M1. Het model met 512 GB opslag, werkt met twee chips, en is even snel als zijn voorganger.

💡 Ons advies: neem het model met 512 GB opslag Anno 2022 wil je waarschijnlijk geen laptop met 256 GB opslag. Bij het gebruik van een paar creatieve apps en het opslaan van wat foto’s of ander werk zal de laptop snel schijfruimte tekort komen. Ons advies is daarom om voor het model met 512 GB opslag te gaan. Als er budgetair één upgrade mogelijk is, kies dan voor meer opslag en niet voor meer RAM (werkgeheugen).

Tijdens een benchmark konden we dit verschil zien. De MacBook Air M2 met 256GB opslag, haalt ongeveer 1,4 GB/s bij lezen en schrijven, terwijl de M1 MacBook Air respectievelijk 2,9 en 2,2 GB/s haalt. In de praktijk was dit echter niet merkbaar bij normaal gebruik. Ga je echter regelmatig video’s bewerken, dan is schijfsnelheid van groter belang. Ook kan een snellere SSD helpen bij het gebruiken van veel apps naast elkaar of veel tabbladen in je browser. De MacBook Air M2 wordt standaard geleverd met 8 GB werkgeheugen en dat is genoeg, maar houdt niet over. Wanneer de MacBook gaat swappen (wanneer het werkgeheugen vol is en een stukje SSD wordt gebruikt alsof het werkgeheugen is) zorgt snellere opslag dat je dit bijna niet merkt.

Conclusie

Met de MacBook Air M2 voltooit Apple de transformatie van zijn iconische laptop. De MacBook Air is niet langer die radicaal dunne laptop die concessies doet op het gebied van gemak of prestaties. Het is een kleine MacBook Pro geworden.

Esthetisch betreuren we als MacBook Air-fans het verlies van het kenmerkende ontwerp. Afgezien van deze smaakkwestie, is het moeilijk om kritisch te zijn op deze computer die de MacBook Air M1 op bijna alle punten overtreft. Het scherm is groter en helderder, het toetsenbord en het trackpad zijn comfortabeler dan ooit, de webcam is verbeterd, MagSafe vereenvoudigt opladen en de prestaties en accuduur zijn verbeterd.

De MacBook Air is niet langer die radicaal dunne laptop die concessies doet.

Perfectie bestaat niet, zelfs als Apple het probeert te bereiken. De notch wordt niet helemaal adequaat beheerd door macOS en de tragere 256 GB SSD in het instapmodel is mager. De kleur middernacht is even aantrekkelijk als snel smerig door de vingerafdrukken en de M2-chip kan zijn volledige potentieel niet altijd benutten. Maar vergis je niet, de MacBook Air M2 is een genot om te gebruiken. Zeker vergeleken met de Intel MacBook Air.

Alleen is er een klein probleempje. Deze laptop is gewoon geen goede koop. Met een vanaf-prijs van € 1499,- kunnen we zelfs zeggen dat het apparaat te duur is. En als je 512 GB opslagruimte wilt, een opslagcapaciteit die tegenwoordig niet onlogisch is, vliegt de prijs helemaal omhoog. Deze luxe MacBook Air M2 is zonder twijfel de beste, maar de MacBook Air M1 heeft vandaag de dag de beste prijs-kwaliteitverhouding.