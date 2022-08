Zo lang duurt het voor je de Mac Studio eindelijk in huis hebt

Zes maanden nadat de Mac Studio op de markt verscheen heeft Apple nog steeds te maken met leveringsproblemen. Verschillende buitenlandse media maken melding van de problemen in hun markt, maar hoe zit het eigenlijk in Nederland?

Wie een nieuwe Mac Studio wil aanschaffen moet daar op dit moment goed over nadenken. Enerzijds vanwege het gigantische bedrag wat je op tafel moet leggen, maar anderzijds ook van het geduld wat je moet hebben. Het duurt namelijk wel even voordat je voorzien bent van je exemplaar. En met even bedoel ik, pittig lang.

Mac Studio bestellen in Nederland

In maart 2022 kondigde Apple de nieuwe Mac Studio aan. Naast het feit dat ik niet wil geloven dat dit inmiddels alweer bijna een half jaar geleden is, kan ik er ook niet bij dat Apple nog steeds niet aan de vraag kan voldoen. Vrijwel direct na de aankondiging doken de eerste problemen al op. De hoop was dat dit snel zou veranderen, maar de praktijk laat toch een andere ontwikkeling zien.

Nederlandse consumenten die aan de slag willen gaan met de Mac Studio hebben zowel geluk als pech. Klinkt misschien een beetje verwarrend, maar het heeft volledig te maken met welk model je aan de haal gaat. Ga je voor de 10-core CPU Studio met de M1 Max-chip, dan is het mogelijk om hem op dinsdag 6 september op te halen in de Apple Store. Laat je hem thuis bezorgen, dan ben je tussen 30 augustus en 6 september voorzien. Niet zo heel veel aan de hand, dus.

Heb je echter meer rekenkracht nodig, dan kom je in de problemen. Het 24-core CPU model met de M1 Ultra-chip laat flink op zich wachten. Wie de computer van Apple vandaag bestelt kan hem over een kleine negen weken ophalen in de Apple Store. We hebben het dan over dinsdag 25 oktober. Laat je hem thuis bezorgen? Dan is het mogelijk om hem tussen 11 oktober en 25 oktober te ontvangen.

Wat is er precies aan de hand bij Apple?

Sinds de lancering in maart loopt Apple, met de Mac Studio, al tegen problemen aan. Consumenten die hem vooraf besteld hadden waren de grote winnaars, want vanaf de officiële lancering ging het mis. De nieuwe computer van Apple was al snel slecht leverbaar. Nieuwe bestellingen werden al vrij snel pas in april geleverd en het werd er niet beter op.

Wat is er precies aan de hand bij Apple? Officieel gezien hebben we daar geen antwoord op. Het Amerikaanse bedrijf brengt geen berichten naar buiten over de leveringsproblemen. Het zou wat dat betreft het resultaat kunnen zijn van een gigantisch succes. Al is de kans vrij groot dat er meer aan de hand is.

Net als de rest van de markt heeft Apple zonder twijfel te maken met een chiptekort. Hierdoor loopt de productie niet zoals gepland, waardoor het minder units in het aanbod heeft dan vooraf de bedoeling was. Een uitstekend voorbeeld van vraag en aanbod. Vervelend, zowel voor de consument als voor Apple.

Het is alleen wel te hopen dat de problemen, zowel voor de Mac Studio als toekomstige producten, snel opgelost kunnen worden.