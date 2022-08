Briljante software bouwt je Mac om tot de ideale machine voor games

Hoewel het algemeen bekend is dat je een Mac niet in huis moet halen voor gaming, wil dat niet zeggen dat het niet kan. Sterker nog: er is een manier waarop de computer van Apple het wint van zijn Windows-tegenhanger. OMT-redacteur Dennis Mons vertelt je er in dit artikel alles over.

Het is tijd om kennis te maken met emulators: dé manier om retro-games te spelen op een Mac. Iets waar het, in tegenstelling tot al het andere op dit gebied, beter in is dan de PC.

Hoe de Mac het met gaming wint van de PC

Er bestaan vele mogelijkheden om retrogames te spelen. Niet alleen op een PC, maar ook bijvoorbeeld een PlayStation Portable, PlayStation Vita, Nintendo Switch, iPad, Android-tablets en zelfs je koelkast. Geloof me: ik heb alles al eens geprobeerd. Behalve de koelkast.

Dit is te danken aan emulators. Een van de bekendste is RetroArch, maar qua gamen op je Mac heb je nu ook OpenEmu en die blinkt wat dat betreft uit.

Alleen voor de Mac

Het intrigerende is dat OpenEmu alleen beschikbaar is voor de Mac. Maar het prachtige aan de software is ook dat het makkelijk is om te installeren, en je hoeft je ROMS (je gedownloade games) er alleen gewoon in te slepen, je controller aan te sluiten en je bent klaar voor een dagje rondwandelen in games uit je jeugd.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld RetroArch, is OpenEmu makkelijk te installeren zonder ineens kopzorgen te hebben over extra frustraties. Voor RetroArch is het bijvoorbeeld nodig om bepaalde software te downloaden voor verschillende platformen zoals NES, SNES, Game Gear, Master System en NeoGeo (en vele anderen).

OpenEmu pakt dat anders aan: het herkent de ROMS van bepaalde games en deelt die zelfstandig in bij de juiste geëmuleerde consoles. En het mooie is: het programma vindt de covers van de games, zodat je scrollend door je bibliotheek meteen weet welke game het is en op welk platform je het kan spelen.

Retro gaming is overigens wel een ruim begrip met OpenEmu. Het ondersteunt voornamelijk games (en dus ROMS) van zo’n vijftien jaar geleden. Verwacht dus niet dat je ineens PlayStation 2 of Nintendo Wii kunt draaien. Het stopt wel zo’n beetje rond de GameCube en PlayStation 1.

Tweaken van je controller en gamen op je Mac

Dit is absoluut een fantastische feature van OpenEmu; je controller-instelling wordt herkend en opgeslagen. Wanneer je een SNES-game speelt geeft de software aan wat de controller in die tijd was. Dus ook al speel je met een draadloze PlayStation-, Xbox of zelfs Nvidia Shield-controller stelt het programma welke knoppen er toentertijd van toepassing waren.

Cheaten met Game Genie

En nu écht een stap terug in de tijd: OpenEmu ondersteunt Game Genie. Voor de oudjes onder ons is het een bekend gegeven, maar de jonkies hebben wellicht uitleg nodig. Met Game Genie was het mogelijk om een cartridge in je console te steken waardoor je cheat codes kon invoeren. We waren er niet trots op, maar het maakte onmogelijke games wel speelbaar.

Dus mocht je old school willen gamen op je Mac (dus ook zonder skills) dan is OpenEmu de allerbeste optie.