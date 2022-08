Een maand later en de M2 MacBook Air is nog altijd slecht leverbaar

De M2 MacBook Air is zeer gewild, maar het is niet zo alsof veel mensen de nieuwe laptop al in huis hebben. Een maand nadat hij verscheen kan Apple de bestellingen nog maar moeilijk bijhouden.

Met de M2 MacBook Air koos Apple voor een rigoureuze verandering. De MacBook Air ziet er nu niet alleen anders uit qua uiterlijk dan de voorgaande modellen, ook is de prijs flink omhoog gegaan. Zo kostte het instapmodel met de M1-chip nog €1.199, nu is dat €1.519 voor de versie met de M2-chip.

De M2 MacBook Air is moeilijk leverbaar

Maar die flink hogere prijs weerhoudt mensen er niet van om de M2 MacBook Air aan te schaffen. Ze vliegen als warme broodjes over de toonbank. We zijn nu bijna een maand na de lancering en nog steeds geldt een flinke wachttijd voor de laptop.

In Nederland moet je ook wachten op de M2 MacBook Air. Als je ‘m via de site van Apple bestelt, wordt deze ergens geleverd tussen 22 en 29 augustus. Als je extra betaalt kun je ‘m twee dagen eerder krijgen. Het duurt dus gemiddeld 2 weken voordat je ‘m hebt.

Zo’n gelijke trend zien we dus ook wereldwijd. In de Verenigde Staten is het zelfs een tikkeltje erger. Daar is de wachttijd nu drie weken.

Problemen in de toelevering

Toch is niet alleen de populariteit van de M2 MacBook Air een reden voor de vertragingen. Het heeft natuurlijk vooral te maken met problemen in de bevoorradingsketen de afgelopen maanden. De iets oudere Macs hebben die problemen niet, aangezien deze nog gewoon te krijgen zijn. De enige die naast de Air wel een wachttijd hebben zijn de Mac Studio met de hoogste specs en de 24-inch iMac met M1-chip.

Apple zag de tekorten in haar modellen eerder al terug in de cijfers. In het derde kwartaal van Apple dit jaar nam de omzet van de Mac-tak af met $900 miljoen naar $7,3 miljard.

