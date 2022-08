Hoe de M2 MacBook Air zich qua prestaties meet met andere Macs

De M2 MacBook Air doet het heel goed in de zogenaamde Speedometer 2.0-benchmark en laat daarmee een hoop andere Macs achter zich. Met die benchmark meet je hoe snel een computer is als het om surfen op het web gaat. Uiteraard kunnen we hiervoor de gloednieuwe M2-processor van Apple bedanken.

Je kunt een computer, ongeacht de fabrikant, op een hoop verschillende benchmarks leggen. Meestal geven die pijnbanken aan hoe capabel een desktop of laptop in het algemeen is. Nu kijken we hoe snel een systeem met een M2-processor is als het gaat om internetten — en de M2 MacBook Air is behoorlijk snel.

M2 MacBook Air langs Speedometer 2.0

Op zich geen gek idee. Want je gebruikt een computer waarschijnlijk voor een groot deel om actief te internetten. Op Twitter deelt David Heinemeier Hansson, van Basecamp, zijn bevindingen van de test. De M2 MacBook Air scoort 400 punten op deze test. Dat is 33 procent hoger dan een model met de M1-processor.



Apple's chip team continues to embarrass everyone else in the business. Just clocked a clean 400 on the Speedometer 2.0 test for the M2 Air. That's 33% faster than the M1 (and A15) can do. 2.5x faster than a 4.2Ghz i7 Intel iMac. Bananas. Try your own CPU: https://t.co/o25wL35Zu4 pic.twitter.com/WbBmys2bk1 — DHH (@dhh) July 31, 2022

Verder scoort de M2 MacBook Air ongeveer 2,5 keer zo goed als een 4,2 Ghz i7 Intel iMac, aldus Hansson. We moeten wel een kanttekening bij de score plaatsen. Want die kan namelijk per browser verschillen. Hansson laat weten Safari van Apple gebruikt te hebben; waarschijnlijk de meest geoptimaliseerde browser.

Andere Twitter-gebruikers doen lekker mee

Dat de resultaten kunnen verschillen, blijkt uit deze Twitter-draad. Daarin laten gebruikers zien dat ze andere resultaten behalen in dezelfde test, op dezelfde hardware. Zo komen we scores van 332 en 383 tegen. Verschillende processen op de computer kunnen daarin een rol spelen, zoals die gebruikers aangeven.

Ter vergelijking: de MacBook Pro met een M1 Max scoorde 342 punten op dezelfde test. En de Mac mini behaalde bijvoorbeeld 297 punten. De M1 iPad Pro haalde met 299 punten de 300-grens net niet. Hoe je het ook went of keert: de M2 MacBook Air is een prima machine waarop je lekker kunt internetten.

