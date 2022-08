‘Nieuwe Mac mini en M2 MacBook Pro’s zien nog dit jaar het daglicht’

Als we de meest recente geruchten mogen geloven brengt Apple nog voor het einde van het jaar een Mac mini en MacBook Pro met M2-chips uit. Tot nu toe hebben we nog maar weinig producten met de gloednieuwe processor van het bedrijf gezien. Daar komt over enkele maanden mogelijk verandering in.

Het gerucht is afkomstig uit de meest recente Power On-nieuwsbrief van Bloomberg-journalist Mark Gurman. De huidige M2-processors zijn weliswaar beter dan de reguliere M1-varianten. Maar in vergelijking met de M1 Pro en M1 Ultra, legt de basisversie van de M2 het toch echt af.

Mac mini en MacBook Pro

Later dit jaar maken we mogelijk al kennis met de sterkere varianten van de M2-processor. Dit worden dan – naar verluidt – de M2 Pro en M2 Max. Het eerste product waar de nieuwe chipset in te vinden is, wordt mogelijk de MacBook Pro. Daarna is de nieuwe versie van de Mac mini pas aan de beurt, aldus Gurman.

Uit eerdere geruchten bleek al dat Apple waarschijnlijk voornemens is geen externe veranderingen door te voeren aan de nieuwe MacBook Pro-modellen. Mogelijk krijgen we dus te maken met een onvervalste spec bump, waarbij het bedrijf alleen naar de interne onderdelen kijkt. Dit nieuws is vooralsnog onbevestigd.

Hoe zit het met de verkoop?

In zijn nieuwsbrief haalde Gurman ook even de recente kwartaalcijfers aan van de Mac-lijn. De computers van Apple deden het niet heel goed en noteerden een daling in omzet van tien procent. Dat komt door een hoop aspecten, aldus Tim Cook, maar wellicht speelde de processor ook een rol in het besluit van consumenten.

Nieuwe versies van de Mac mini en de MacBook Pro, met mogelijk dus een verbeterde processor aan boord, kunnen het tij echter keren. Althans, dat denkt Gurman. Dat momentum zou Apple kunnen vasthouden tot 2023, aangezien we dan nieuwe iteraties van de Mac Pro, iMac en een 15-inch MacBook Air kunnen verwachten.

Power On