Is de Apple Arcade-gamedienst inmiddels de moeite waard?

In 2019 zag Apple Arcade, een gaming-platform dat je games laat spelen voor slechts 4,99 euro per maand, het daglicht. Inmiddels zijn we dus drie jaar verder en kan OMT-redacteur Dennis eens rustig kijken of de dienst inmiddels dat geld waard is.

Met gamediensten als Game Pass Ultimate op Xbox, Google Stadia, GeForce Now, Shadow en PlayStation Now zou je bijna vergeten dat ook Apple nog altijd flink groeit met Apple Arcade. Ondanks geduchte concurrentie van Steam en de Epic Store groeide het bedrijf qua inkomen door zijn diensten van 56 euro per gebruiker per jaar (2017), naar 76 euro per jaar (2018). Zo’n 44 procent van die stijging kwam door gaming (ook buiten Arcade om).

Is Apple Arcade de ideale gamedienst?

Dat Apple Arcade steeds populairder wordt, is an sich dus niet verwonderlijk. Met de dienst kan je meer dan tweehonderd games spelen, en word je niet lastig gevallen met in-app-aankopen en reclames. Daarvoor betaal je een relatief klein bedrag van 4,99 euro, en iedereen die toegang heeft tot je account kan de games spelen.

Het unieke aan de dienst is dat je niet alleen exclusieve games kunt spelen, maar ook mobiele versies van games die sowieso al in de app-store staan. Maar in dit geval kost het je ‘niets’.

Apple Arcade richt zich overigens niet bepaald op de hardcore gamers, en dat is ook precies de bedoeling van de dienst. Arcade biedt voornamelijk (tamelijke) casual games aan voor het hele gezin en doet dat met verve. Niet alleen kan je logischerwijs de spellen met de hele familie en met je vrienden spelen, je kan ook zes accounts aanmaken voor elke individuele gebruiker.

Controllers

Hoewel het gamen op je telefoon (in bijvoorbeeld de trein) behoorlijk voor de hand ligt, kan je natuurlijk ook op je iPad en Apple TV spelen. En dán wordt het zelfs voor de hardcore gamer intrigerender. Dankzij updates in iOS, iPadOS en macOS koppel je bijvoorbeeld makkelijk je Xbox- of PlayStation-controller aan je apparaten. Je hebt dus de volledige ‘echte’ game-ervaring.

Of Apple Arcade echt je geld waard is, is enorm subjectief. Maar het voordeel is dat je gratis de dienst uit kunt proberen, onder andere via Apple One. Dan kan je ook meteen gebruik maken van AppleTV+, Apple Music en iCloud+. En mocht dát bevallen, dan heb je het volledige dienstpakket voor 14,95 euro per maand.

Naar onze bescheiden mening is Apple Arcade het proberen waard. Los van het feit dat je geen gedonder meer hebt met reclames, heeft de dienst daarnaast een paar fantastische exclusieve titels als Warped Kart Racers, Ocean Horn 2 en Skate City.

Mobile gaming is allang niet meer alleen een potje Solitair of Candy Crush. Apple Arcade toont wel aan dat het een gamingdienst is die zich kan meten aan ‘de grote jongens’.

Wees er wel rap bij, want bij tijd en wijle verwijdert Apple soms ook games van Apple Arcade.