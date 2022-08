iPhone als webcam voor je Mac: zo werkt Continuity Camera in het echt

Een iPhone als webcam gebruiken is echt een goed idee, aangezien de camera op dat apparaat beter dan een ingebouwde webcam is. Dat weten een hoop bedrijven, ook Apple, waardoor de Continuity Camera-functie een prima aanvulling is op macOS Ventura. Maar hoe werkt dit systeem nou in de praktijk?

Tijdens WWDC 2022 kondigde Apple een functie aan die waarschijnlijk niemand zag aankomen: Continuity Camera. Met die functie gebruik je je iPhone als webcam, waardoor je meteen de kwaliteit van je camera upgradet — ongeacht je Mac(Book). En zonder dat dit veel geld kost, omdat je mogelijk al een iPhone hebt.

iPhone als webcam gebruiken

Om je iPhone als webcam te kunnen gebruiken, dien je nog wel een aparte accessoire aan te schaffen. Natuurlijk kun je zelf iets verzinnen met tape of plastic (of wellicht een 3D-printer), maar anders ben je aangewezen op accessoire-makers. Zo heeft Belkin bijvoorbeeld een speciale houder ontworpen voor je smartphone.

Het gaat om een speciale MagSafe-houder waar je de iPhone in plaatst. Een aantal YouTube-kanalen kreeg het handige product al in handen en laat middels verschillende video’s zien hoe de Continuity Camera van macOS Ventura precies werkt. We hebben die video’s voor de volledigheid in dit bericht geplaatst.

Wat kun je nog meer met Continuity Camera?

De nieuwe camerafunctie van macOS Ventura biedt tevens Desk View aan. Daarmee krijgen kijkers niet alleen jouw gezicht te zien, ook zien ze wat er zoal op je bureau ligt. Wellicht niet voor iedereen wenselijk, dus daarom is het maar goed dat dit een optionele functionaliteit is. Niet iedereen heeft immers een net bureau.

De nieuwste versie van macOS, Ventura, verschijnt later dit jaar. Meestal lanceert Apple nieuwe varianten van besturingssystemen in de herfst. Dan krijg je voor het eerst toegang tot de Continuity Camera, mits je je niet al aangemeld hebt voor het bètaprogramma. Het is hoe dan ook handig naar zo’n accessoire als deze te kijken.

YouTube (1)YouTube (2)