Klaar voor de iPhone 14 met behulp van deze ‘Far out’-wallpapers

Nu we eindelijk weten wanneer we de lancering van de nieuwe iPhone 14 kunnen verwachten, is het aftellen geblazen. Toch is er al een goede manier om in de stemming te komen. Je kunt nu de nieuwste wallpapers downloaden.

Apple hecht waarde aan tradities. Zo is het vrijwel standaard dat het bedrijf de nieuwe iPhone in september presenteert. Normaal doet het dat op de tweede dinsdag in september, maar nu kiest het voor woensdag 7 september. Waarom het dat doet, daar zijn al theorie├źn over. Nu is er het gebruikelijke voorgerecht, dat overigens niet door Apple wordt bereid. De wallpapers voor het event. Zo kun je in stijl toewerken naar de lancering van de iPhone 14.

Een nieuwe iPhone wallpaper

Een week voorafgaand aan de lancering is er traditiegetrouw een wallpaper. Deze is ge├»nspireerd op de aankondiging van het event. Dit keer is het thema van de presentatie ÔÇťFar outÔÇŁ. Daar kan natuurlijk van alles mee bedoeld worden, maar in de aankondiging kiest het bedrijf voor de ruimte. Letterlijk, want we zien dat het Apple-logo dit keer bestaat uit sterren. Is dat omdat de iPhone 14 de grote ster van de avond wordt?

De achtergrond voor je iPhone, iPad of MacBook is gemaakt door Basic Apple Guy. Hij heeft meteen de link online gedeeld waar je de iPhone wallpaper kan downloaden. Hierbij kom je op de Google Drive terecht en kun je zelf kiezen welk formaat je wil.

Kom in de stemming voor de iPhone 14

Een iPhone wallpaper is leuk, maar natuurlijk wil je vooral weten wat er gepresenteerd wordt. De iPhone 14 is natuurlijk een zekerheid, maar vaak zien we nog meer producten de revue passeren. Het lijkt dat we sowieso uit kunnen gaan de Apple Series 8 en daarbij ook nog een SE- en Pro-versie. Wellicht zien we ook nog een iPad voorbij vliegen. Voor de rest blijft het een groot mysterie.

Ook over de iPhone 14 lijken we al het een en ander te weten. In het onderstaande artikel lees je meer over het toekomstige vlaggenschip van Apple.