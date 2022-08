Veiligheid voorop, maar een VPN op je iPhone heeft geen nut

Er zijn twee grote redenen waarom consumenten voor een VPN kiezen. Nummer één is een groter aanbod aan films en series door het aanbod uit andere landen te gebruiken. Nummer twee is heel simpel: meer veiligheid op je iPhone.

Wat die laatste betreft wordt je volgens blogger en onafhankelijke computer consultant (zoals hij dat zelf mooi noemt) Michael Horowitz opgelicht. Je iPhone heeft namelijk al sinds 2020 te maken met een kwetsbaarheid die het alles behalve veiliger voor je maakt.

‘iPhone met VPN is oplichting’

Hoewel een Virtual Private Network (ook wel bekend als VPN) je dataverkeer moet versleutelen, is dit in de praktijk niet altijd het geval. Althans, niet voor consumenten die gebruikmaken van een iPhone. In maart 2020 werd de kwetsbaarheid ontdekt door een VPN-aanbieder genaamd ProtonVPN.

Normaal gesproken elimineert een VPN alle huidige verbindingen met het internet en legt het nieuwe, beveiligde, verbindingen aan. Dit is op je iPhone bijvoorbeeld te zien door het VPN-logo dat kort in beeld verschijnt. Dit is een belangrijk onderdeel, want hierdoor is er zekerheid dat gegevens niet gelekt kunnen worden.

Het enige probleem is echter dat, sinds iOS 13.3.1, de bestaande verbinding niet meer geëlimineerd wordt. Ondanks je VPN werk je dus nog steeds op je “onveilige” verbinding.

Geen oplossing, dus een gevaar

Sinds 2020 is Apple op de hoogte van de problemen die iOS met een VPN-verbinding heeft. Het bedrijf heeft er tot op heden echter nog niets aan gedaan. Bijzonder voor een bedrijf dat zich doorgaans richt op de privacy van zijn gebruikers. Zeker nu, door Michael Horowitz, duidelijk wordt dat gegevens ook daadwerkelijk gelekt worden.

Door gebruik te maken van verschillende VPN-aanbieders op zowel een iPhone als een iPad, kan de conclusie getrokken worden dat het probleem ernstig is. Bij iedere connectie werd niet alleen de huidige verbindingen in tact gehouden, maar lekte er ook een aanzienlijke lading gegevens uit.

Wie een VPN dus afgesloten heeft om zijn internetgebruik veiliger te maken, die komt thuis van een koude kermis. Opgelicht, zou je het bijna kunnen noemen. Je iPhone heeft een hoop functionaliteiten waar je als consument veel aan hebt, maar een VPN is er de afgelopen twee jaar niet één van geweest. En vanuit kamp Apple blijft het stil…