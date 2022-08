Apple maakt einde aan 37 beveiligingsproblemen van je iPhone

Apple brengt voor het eerst in acht weken een update voor de iPhone uit, die in totaal 37 beveiligingsproblemen oplost voor gebruikers. Je kunt nu zowel iOS 15.6 en iPadOS 15.6 downloaden. De update brengt oplossingen voor WebKit, Apple Neural Engine, iCloud-fotobibliotheek en meer met zich mee.

Wanneer je een iPhone of iPad gebruikt die in aanmerking komt voor nieuwe updates, dan doe je er goed aan iOS 15.6 of iPadOS 15.6 te downloaden. Die updates lossen veel problemen op, die voor grotere problemen hadden kunnen zorgen. Apple is zich niet bewust van mogelijk misbruikte, nu opgeloste lekken.

Je iPhone is een stuk veiliger

Eén van de grootste problemen die Apple oplost, heeft te maken met het bestandssysteem. De kwetsbaarheid maakte het mogelijk dat apps een code konden uitvoeren met kernel-privileges. Wanneer een malafide app dat zou doen, krijgt het toegang tot diepere lagen binnen het doorgaans goed beveiligde besturingssysteem.

Daarnaast zijn er nu oplossingen beschikbaar voor complicaties met de kernel (het centrale deel van het besturingssysteem) en WebKit (de kern van de browsers op iPhone). Dit zijn belangrijke onderdelen voor je smartphone en tablet, waar kwaadwillenden maar al te graag toegang tot willen krijgen om schade aan te richten.

Nog meer kwetsbaarheid

Verder ontdekte Apple nog veel meer kwetsbaarheden binnen iOS en iPadOS. Zo zijn er tevens problemen met IOMobileFrameBuffer (voor de schermframebuffer) en audio. Maar ook de iCloud-fotobibliotheek, Apple Neural Engine, de GPU-drivers en ImageIO. Met dat laatste kan je apparaat omgaan met de meeste bestandsformaten.

Hoewel Apple zich dus niet bewust is van mogelijk misbruikte kwetsbaarheden, betreffen dit wel zeer belangrijke onderdelen binnen iOS en iPadOS. Mocht iemand toegang krijgen tot de kernel bijvoorbeeld, dan kan dat desastreus zijn. Bovendien is het mogelijk verschillende kwetsbaarheden in een soort ketting te gebruiken, waardoor een iPhone een aanval vanuit meerdere fronten ervaart. Daarom doe je er goed aan zo snel als mogelijk te updaten.

Apple