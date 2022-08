Apple rolt iOS 15.6.1 uit voor je iPhone: wat doet de update precies?

Terwijl we met smart zitten te wachten op de iPhone 14 en de komst van iOS 16, rolt Apple een nieuwe update uit voor bestaande smartphones. Deze is sinds afgelopen nacht beschikbaar.

Het gaat om iOS 15.6.1, maar de grote vraag is natuurlijk wat de update precies doet. We leggen het je uit in dit artikel.

iOS 15.6.1 nu beschikbaar

Ontwikkelaars en publieke testers zijn volop bezig met het ontdekken van iOS 16. Het nieuwe besturingssysteem voor je iPhone moet in de herfst van dit jaar verschijnen. Toekomstmuziek, dus. Zo maakt Apple duidelijk door een nieuwe versie van de huidige software uit te rollen.

Sinds vannacht is iOS 15.6.1 te installeren op je iPhone. Het gaat om een kleine update van 282,5 MB die geen nieuwe functionaliteiten toevoegt. Het is overigens wel belangrijk dat je de nieuwe softwareversie installeert, want er zitten een aantal belangrijke probleemoplossingen in.

Welke problemen er precies opgelost worden is niet duidelijk, maar Apple raadt consumenten ten strengste aan er gebruik van te maken. Wat dat betreft is het misschien handig om dit, voor je eigen veiligheid, maar te doen.

Naast de update voor iOS heeft Apple ook dezelfde update uitgebracht voor macOS Monterey. Het gaat om versie 12.5.1. en maakt je apparaten ook een stuk veiliger. Ook deze update is dus sterk aan te raden.

Zo installeer je een update op je iPhone

Het is voor consument direct mogelijk om de update te installeren. Weet je niet hoe je dat precies moet doen? Geen zorgen! Volg de onderstaande stappen op je iPhone en je bent in no-time voorzien.

Ga op je iPhone naarĀ Instellingen

Selecteer de optieĀ AlgemeenĀ

Kies vervolgens voorĀ Software-updateĀ

Je iPhone zal direct op zoek gaan naar de meest recente versie voor het besturingssysteem. Druk vervolgens opĀ Download en installeerĀ om deze direct binnen te halen.

iOS 16 komt naar je iPhone

We zeiden het eerder al even: iOS 16 komt naar je iPhone toe. Tijdens WWDC 2022 kondigde Apple het nieuwe besturingssysteem al aan en tijdens de onthulling van de iPhone 14 krijgen we dan ook eindelijk te horen wanneer hij beschikbaar wordt.

Iets om naar uit te kijken, want het nieuw systeem gaat consumenten een hoop handige functionaliteiten bieden. Sterker nog: het wordt gezien als de grootste iPhone-update sinds jaren. Benieuwd wat je allemaal kunt verwachten? Lees dan zeker even het onderstaande artikel of check deze pagina op de website!Ā