iPhone uitzondering in krimpende Europese smartphonemarkt

De Europese markt voor smartphones is in mineur, maar ondanks dat scoort de iPhone toch behoorlijk goed. Dat blijkt uit extern marktonderzoek naar het tweede kwartaal van 2022. De, over het algemeen, tegenvallende cijfers zijn toe te schrijven aan zaken als inflatie, hoge prijzen en geopolitieke onzekerheden.

Daardoor kromp de markt voor smartphones als geheel met elf procent, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat geldt voor het grootste deel van de markt. Echter, drie partijen weten toch groene cijfers te behalen. Niet alleen Apple, met zijn iPhone, maar ook Samsung boert nog altijd redelijk goed.

iPhone blijft populair

Samsung verscheepte voor negen procent meer smartphones dan in dezelfde periode in 2021. Apple noteerde een percentage van drie procent. De grote winnaar, als je dit zo kunt zeggen, is Realme. Dat bedrijf laat een groei van 21 procent zien, maar in absolute aantallen valt het mee. De fabrikant verkocht ‘slechts’ 300.000 smartphones meer dan in het tweede kwartaal van 2021.

Counterpoint Research meldt dat Apple het bescheiden succes te danken heeft aan de derde generatie iPhone SE. Uit andere data blijkt echter dat ook de iPhone 13 en 13 Pro, voornamelijk in de Verenigde Staten, extreem goed scoren. De waarheid is waarschijnlijk dat Apple meerdere smartphones heeft die goed in de markt liggen.

Apple staat op de tweede plek

Als we kijken naar het marktaandeel, dan zien we dat Apple nog altijd op de tweede plek staat, achter Samsung. Dat Zuid-Koreaanse bedrijf heeft nu 32 procent van de markt in handen, terwijl de fabrikant uit Cupertino het moet doen met 24 procent. Dat zijn winsten van respectievelijk vijf en drie procentpunten.

En Realme? Die heeft nu drie procent van de wereldwijde smartphonemarkt in handen. Ook geen verkeerd percentage voor een relatief nieuwe en kleine speler. Een jaar geleden stond dat percentage nog op twee procent. Dus ook hier mag dat bedrijf gewoon een groei noteren; hoe klein die groei ook mag zijn.

Counterpoint Research