App Store Parels: gebruik je iPhone als muis met ‘Remote Mouse’

De iPhone kan ongelofelijk veel dingen doen. Meer dan we ons soms misschien realiseren. Zo is de smartphone bijvoorbeeld ook te gebruiken als muis voor je Mac. Misschien niet heel ideaal in gebruik, maar wel handig voor noodgevallen.

Er zijn talloze applicaties waarmee het mogelijk is om je iPhone om te toveren tot muis. Toch is Remote Mouse er eentje die het allemaal wel heel makkelijk maakt. In dit artikel vertelt Mark je precies wat voor voordelen deze applicatie met zich meebrengt en hoe je er snel gebruik van kunt maken.

App Store Parel: Remote Mouse

De App Store zit vol met pareltjes, maar we schrijven er bijna nooit over. Daarom wil ik er, met behulp van de rubriek App Store Parels, de komende tijd meer uit gaan lichten. Een goed begin is het halve werk en Remote Mouse slaat wat dat betreft de spijker op z’n kop. Het is namelijk een handige manier om je iPhone om te toveren tot muis voor je Mac.

Er zijn niet heel veel situaties waarin ik mijn trackpad of Magic Mouse graag om zou willen ruilen voor een iPhone. Toch zijn er wel momenten waarop het handig kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan het moment waarop je trackpad het niet goed doet of wanneer je Magic Mouse er opeens mee stopt. Of opgeladen moet worden via de fantastische aansluiting die Apple voor de accessoire bedacht heeft…

Remote Mouse zorgt er in elk geval voor dat je iPhone snel verbinding maakt met je Mac, je zelfs het toetsenbord kunt gebruiken en je computer of laptop makkelijk kunt besturen. Iets dat sommige mensen misschien al kennen, maar handig is voor hen die er nog geen kennis mee maakten.

iPhone als muis voor je Mac

Om ervoor te zorgen dat jij je iPhone als muis voor je Mac kunt gebruiken, hoef je slechts een paar stappen te volgen. Deze spreken uiteraard voor zich, maar mochten er problemen zijn, dan kun je altijd in de reacties onder dit artikel terecht. Je doet het in ieder geval als volgt:

Download via deze link de Remote Mouse-app op je iPhone

Installeer de applicatie vervolgens op je Mac

Zorg dat de twee apparaten op hetzelfde (Wifi)netwerk zitten

Open Remote Mouse eerst op je Mac, vervolgens op je iPhone

Als het goed is wordt de verbinding nu automatisch gemaakt. Mocht dat niet het geval zijn, dan kun je ook handmatig een verbinding opzetten. Dat doe je in de app door op de transparante balk met Niet aangesloten te tikken. Vervolgens selecteer je het plusje en druk je op Verbind via IP.

Heb jij ook een toffe App Store Parel gevonden? Deel deze dan met ons via de reacties of [email protected]!