Gaan we weer: ‘volgende iPhone SE krijgt bekend ontwerp’

Verwacht van de volgende generatie iPhone SE geen schokkend ontwerp. Volgens de bekende YouTuber Jon Prosser gaat deze er hetzelfde uitzien als de iPhone XR die in 2018 is geïntroduceerd.

Jon Prosser stelt in zijn Geared Up-podcast met Andru Edwards en Jon Rettinger dat de volgende generatie iPhone SE (in de volksmond SE 4) ‘gewoon’ op een iPhone XR lijkt. Niet echt een enorme vooruitgang voor mensen die hadden gehoopt op een vooruitstrevend ontwerp.

Bekende Apple-formule

Dat betekent dat het toestel niet meer lijkt op bijvoorbeeld de iPhone 8 uit 2017, met dikke randen en de welbekende Thuis-knop en Touch ID, maar op de iets grotere iPhone XR die al een volledig touchscreen kreeg met kleinere ‘bezels’.

Hoewel in een nieuw jasje, is het dus geen wereldschokkend ontwerp voor de iPhone SE 4. Ondertussen zijn we wel van Apple gewend dat afwijkende ontwerpen behoorlijk zeldzaam zijn. Wij hadden echter verwacht dat het bedrijf iets gedurfder zou zijn dit jaar.

De vorige SE’s hadden sowieso een kleinere vormfactor als de XR. De telefoons hadden een 4,7-inch LCD-scherm, in tegenstelling tot het 6,1-inch LCD-scherm van de XR. Daarnaast had de XR ook een grotere batterij. De nieuwe SE heeft dus vermoedelijk ook dat ietwat grotere formaat.

Dat zal niet alle fans van kleinere toestellen bekoren. Toen de eerste SE werd aangekondigd, stelde Apple dat het toestel bedoeld was voor ‘iedereen die van kleine telefoons houdt’. De SE van 2022 is nog steeds een van de kleinste telgen in de iPhone-familie, met uitzondering van de iPhone 13 mini.

Flinke specs voor een iPhone SE

Theoretisch krijg je voor die grotere ‘nieuwe’ behuizing wel wat terug. Zo gebruikt de huidige SE de A15 bionic-chip, dezelfde die de iPhone 13 heeft en dat blijft zo. Hoogstwaarschijnlijk wordt er meer uit de chip gehaald in 2023 dan de vorige versies. Daarnaast krijg je naast het volledige touch screen dus ook een grotere batterij zoals de XR.

De iPhone SE van dit jaar en de XR hebben sowieso vergelijkbare camera’s. De achterkant heeft een 12 megapixelcamera met f/1.8-diafragma en de ‘selfie cam’ heeft een 7 megapixelcamera met een f/2.2-diafragma. Hopelijk voegt Apple een betere camerasensor toe aan de iPhone SE 4, of introduceert het in ieder geval Nachtmodus (die helaas ook in het huidige model niet aanwezig is).

Desalniettemin krijg je (zelfs met wat kleine upgrades) waar voor je geld als het toestel zo rond de vierhonderd dollar (en waarschijnlijk 499 euro?) te koop is.

We gaan het (hopelijk) zien op 7 september tijdens het ‘Far Out’-event van Apple, waar we ook voor het eerst (onder andere) de iPhone 14 te zien krijgen. Maar de kans is groot dat de nieuwe SE 4 pas volgend jaar het levenslicht ziet.