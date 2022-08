Mophie Powerstation Pro: 20.000mAh-powerbank nu te koop bij Apple

Waar de iPhone al één van de beste smartphones is op gebied van accuduur, kan het natuurlijk altijd beter. Gelukkig zijn er voldoende accessoires en mogelijkheden om deze te kunnen verlengen. Eén van de accessoires is op dit moment in de online Apple Store te vinden.

Wanneer je veel onderweg bent of werkt, dan is het maar wat handig om een powerbank achter de hand te hebben. Met zo’n accessoire kun je je draagbare apparaten, met een accu natuurlijk, voorzien van extra stroom wanneer nodig. Hoe meer mAh zo’n powerbank heeft, hoe langer je apparaten kunt opladen. Wat dat betreft slaat het onderstaande model de spijker op z’n kop.

Mophie-producten voor je iPhone

Daarom is het goed om te zien dat Apple nu verschillende producten van Mophie aanbiedt in de officiële winkel. Eén van de duurste producten is de Mophie Powerstation Pro. Dit gevaarte kost je 169,95 euro en biedt 20.000 mAh aan. Je laadt hiermee onder meer je iPhone en iPad op, evenals andere apparaten.

Aangezien deze powerbank een vermogen aanbiedt van 45 watt, kun je er ook prima een MacBook Air mee opladen. Dan gaat de Mophie wellicht wel wat sneller leeg dan je verwacht of gewend bent. Maar een laptop heeft nu eenmaal meer energie nodig op een dag dan een smartphone, dus zo gek is dat niet.

Andere powerbanks van het merk

Op de website van Apple zien we nog meer powerbanks voor je iPhone staan. Bijvoorbeeld de Mophie USB‑C-autolader van 20 W, die 29,95 euro kost. En voor 39,95 euro haal je de Mophie dubbele USB‑C PD-autolader van 40 W in huis. Als je nu bestelt, dan heb je beide producten als het goed is binnen enkele dagen in huis.

Tot slot biedt Apple tevens de Mophie dubbele (USB‑C/USB‑A) PD-autolader van 32 W aan. Dit product kost je 34,95 euro en is ook binnen enkele dagen in huis. Op de Amerikaanse website komen we ook nog de Mophie speedport 120 4-port GaN wall charger (120W) tegen, van bijna 100 dollar. Die is (nog) niet in Nederland verkrijgbaar.

Apple