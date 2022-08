Meer advertenties op je iPhone: zo wil Apple het voor elkaar krijgen

Er zijn voor bedrijven altijd manieren om nog meer geld te verdienen. De Ć©Ć©n doet het door producten duurder te maken, de ander door meer met advertenties te werken. Apple kiest naar verluidt voor beiden en brengt meer reclame naar je duurdere iPhone 14 Pro. En alle andere iPhone-modellen, overigens.

Zo erg als bij Android wordt het niet, maar Apple gaat de iPhone wel voorzien van meer advertenties. Dat is in ieder geval watĀ Bloomberg-journalist Mark Gurman verwacht. In zijnĀ Power On-nieuwsbrief bespreekt hij de plannen van het Amerikaanse bedrijf.

Meer advertenties op je iPhone

De iPhone 14 Pro en Pro Max lijken duurder te worden, maar daar laat Apple het waarschijnlijk niet bij zitten. Gebruikers van applicaties zoalsĀ MapsĀ enĀ PodcastsĀ kunnen binnenkort namelijk meer advertenties verwachten. Dit terwijl dergelijke applicaties het, in tegenstelling tot bijvoorbeeld deĀ App Store, tot dusver probeerden te vermijden.

šŸ§ Wie is Mark Gurman? Mark Gurman is een technologiejournalist die werkzaam is bij Bloomberg. Hij schrijft al meer dan een decennium over Apple, was voorheen werkzaam voor 9to5Mac en behoort tot de betrouwbaarste bronnen. Hij is anno 2022 voornamelijk bekend om zijn eigen nieuwsbrief: Power On.

Volgens Mark Gurman heeft Apple het doel om zijn advertentie-inkomsten van 4 miljard dollar flink te laten groeien. Door meer advertenties te gebruiken kan de omzet in de dubbele cijfers lopen. Naast MapsĀ enĀ PodcastsĀ verwacht Gurman dat consumenten ook meer advertenties te zien zullen krijgen inĀ Apple TV+.

De streamingdienst van Apple is een betaalde dienst waar consumenten, nog minder dan bij andere applicaties, echt niet op reclame zitten te wachten. Het zal de streamingdienst, die qua abonnee-aantallen al aardig wat moeite heeft, niet ten goede komen. Mits een abonnement goedkoper gemaakt wordt, natuurlijk.

Apple is er gek genoeg voor

Een gerucht is een gerucht, dus neem het bericht vooral met een Korreltje Zout. Al is het wel aannemelijk dat Apple dergelijke wijziging door kan voeren. In juli werd bijvoorbeeld al bekendgemaakt door het bedrijf dat de App Store op meer advertenties kon rekenen. Zo kunnen ontwikkelaars op meer plekken hun apps, tegen betaling, promoten.

Wat voor advertenties er binnen de overige applicaties gebruikt worden is op dit moment nog niet bekend. Maar enthousiast zijn we niet. Wat zou jij er van vinden als je iPhone of iPad voorzien wordt van meer reclame? Snap je de zet of is het naar jouw idee klinkklare onzin?