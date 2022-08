De geheime knop op je iPhone die je waarschijnlijk niet is opgevallen

Hoewel de iPhone 14 binnenkort zijn opwachting maakt, zijn er genoeg mensen die nog steeds nieuwe dingen op hun huidige iPhone ontdekken. Zo is er sinds 2020 bijvoorbeeld al een geheime knop te vinden die nog niet iedereen kent. OMT-redacteur Mark legt je uit waar hij het precies over heeft.

Wie beschikt over een ouder iPhone-model, die komt doorgaans niets te kort. Hoewel je misschien niet het nieuwste camerasysteem of een leip beeldscherm hebt, beschik je vaak wel over de meest recente software. Op dit moment is dat iOS 15, maar ook mensen met toegang tot iOS 14 kunnen gebruikmaken van dit handige trucje.

Apple voegt geheime knop toe aan iPhone

Je wist het misschien nog niet, maar Apple heeft twee jaar geleden een nieuwe knop aan de iPhone toegevoegd. Niet alleen op de nieuwe modellen van 2020, maar ook op oudere toestellen. Die vraagtekens boven je hoofd zie ik al van een kilometer afstand hangen, want hoe heeft het bedrijf dat precies voor elkaar gekregen?

Het gaat om de functionaliteit Tik op Achterkant. Apple heeft deze functie toegevoegd aan de iPhone voor slechtzienden. Hierdoor zijn met een, twee of drie tikjes op de achterkant bepaalde functionaliteit in te schakelen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om bij twee tikjes de zaklamp te activeren, waar je hem met drie tikjes weer deactiveert. Of je kunt er uiteraard ook voor zorgen dat de camera-app opent of sluit.

Het mooie aan dit hele systeem is dat je zelf een actie toe kan voegen. Dat kan door middel van de applicatie Opdrachten van Apple zelf. Via deze app kun je zelfs je favoriete applicaties openen met tikjes op de achterkant.

Zo stel je het in

Benieuwd geworden naar de functionaliteit en de wens om de geheime knop van Apple zelf ook eens te testen? Volg dan de volgende stappen op je iPhone:

Ga naar Instellingen

Scroll tot je Toegankelijkheid tegenkomt

Ga naar Aanraken en vervolgens naar Tik op achterkant

Selecteer de actie die uitgevoerd moet worden.

Zoals gezegd is het mogelijk om ook je eigen opdracht in te stellen. Dit doe je als volgt:

Open de Opdrachten-app van Apple

Druk in de rechter bovenhoek op het plusje

Druk op de knop Voeg taak toe

Zoek naar de zaklamp en selecteer Configureer zaklamp

Kies ervoor wat de opdracht moet doen (zaklamp aan of zaklamp uit). Wij kiezen voor aan.

Geef de opdracht een naam en klik op Gereed

Ga naar Instellingen -> Toegankelijkheid -> Aanraken -> Tik op Achterkant

Kies voor Dubbel tikken of Driemaal tikken

Scroll naar beneden naar Spraakopdrachten

Voila! Je hebt nu je eigen opdracht gekoppeld aan de tikjes op de achterkant en bestuurt je iPhone anders dan voorheen!