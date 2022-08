Vergeet die hele iPhone 14: dit iPhone 15 concept ziet er fantastisch uit

Volgende maand is het zover: de onthulling van de gloednieuwe iPhone 14. Waar veel mensen uitkijken naar de komst van de vier nieuwe toestellen, zijn er mensen die echter al een heel stuk verder kijken.

Waar we dit jaar te maken krijgen met de iPhone 14, staat voor volgend jaar hoogstwaarschijnlijk de iPhone 15 op het programma. Nog een heel eind van ons verwijderd, maar daardoor niet minder interessant. Er is namelijk een grafisch ontwerper die eerder dit jaar een prachtig concept bouwde rondom de Apple-smartphone van 2023. Tijd om alvast vooruit te blikken.

iPhone 15-concept steelt de show

De iPhone 14 heeft, als we de huidige geruchten mogen geloven, qua ontwerp niet heel veel nieuws te bieden ten opzichte van het vorige model. Tenzij je voor de iPhone 14 Pro en Pro Max gaat. Deze twee modellen zijn hoogstwaarschijnlijk voorzien van een hole-punch notch. In deze inkeping, die bovenin het scherm te vinden is, zitten de selfiecamera en FaceID-sensor verwerkt.

De iPhone 15, de smartphone die volgend jaar uitkomt, borduurt hoogstwaarschijnlijk verder op de innovatie. Dat is althans het beeld dat ontwerper Technizo Concept op YouTube deelt. Naast de toevoeging van een aangepaste notch voorziet hij het toestel ook van de veelbesproken USB-C-poort. De smartphone is verder niet voorzien van een slot voor een simkaart, heeft een aangepast camerasysteem en een periscooplens.

Uiteraard gaat het hier slechts om een concept en is het geen officieel werk. Het is een leuke manier om alvast te fantaseren over de smartphone van volgend jaar, terwijl we geduldig wachten op de iPhone 14.

A16, 48-megapixel en nieuwe notch

Die serie verschijnt namelijk volgende maand al. Wanneer Apple precies de nieuwe iPhone 14-serie laat zien is echter nog niet bekend. Al hebben we, zoals je hier kunt lezen, al een aardige idee. Net als over wat de smartphones zelf precies te bieden hebben.

Ben je benieuwd wat we tot nu toe al weten? Lees hieronder dan zeker even het artikel dat we op onze zusterwebsite WANT schreven. Alle OMT-verhalen lezen? Dat is mogelijk via deze link!