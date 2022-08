Waarom je volgende maand het beste voor de iPhone 14 Pro Max kunt gaan

Het duurt niet lang meer voordat we officieel kennis kunnen maken met de iPhone 14. De nieuwe smartphoneserie van Apple ziet hoogstwaarschijnlijk op 7 september het daglicht. Maar voor welk model moet je eigenlijk gaan als het zover is?

Die keuze is natuurlijk helemaal aan jou, maar we kunnen wel een advies geven. OMT-redacteur Mark Hofman vertelt je precies waarom de iPhone 14 Pro Max misschien wel de beste keuze is.

De iPhone 14 Pro Max

“Ik wil een iPhone 13 kopen, maar is dat eigenlijk wel slim?” Dat is de vraag die ik de afgelopen twee weken vier keer gekregen heb. Niet pers├ę van de OMT-community, maar simpelweg vanuit mijn vriendenkring. Het antwoord op die vraag is nee. Waarom? Daar ga ik in een later artikel wat dieper op in.

Het is in ieder geval verstandig om te wachten tot de iPhone 14 het daglicht ziet. Veel geduld heb je er niet voor nodig, want de smartphone verschijnt als het goed is volgende maand al. En als hij verschijnt kun je dus waarschijnlijk het beste voor de iPhone 14 Pro Max gaan. Niet, omdat deze pers├ę het beste is. Wel, omdat het aanbod simpelweg groter lijkt te zijn.

Waarom is dit de beste keuze?

Ross Young, CEO van de Display Supply Chain Consultants (DSCC), ziet namelijk een opvallende trend. Op dit moment zijn fabrikanten druk bezig met het produceren van de beeldschermen voor de iPhone 14-serie. Al zijn deze fabrikanten drukker bezig met het ene model dan met het andere.

Hieruit blijkt dat voornamelijk de beeldschermen voor de iPhone 14 Pro Max in grote getale geproduceerd worden. Dat heeft volgens Young te maken met het feit dat Apple verwacht dat dit, het komende jaar, de meest populaire smartphone wordt.



Posting iPhone 14, 14 Max, 14 Pro and 14 Pro Max volumes to my Super Followers now. Which model has the highest volumes by month and through September? — Ross Young (@DSCCRoss) August 22, 2022

Daar heb jij als consument dus ook iets aan, want de smartphone is hoogstwaarschijnlijk beter verkrijgbaar dan welk model dan ook. Aan de andere kant van het spectrum staat de iPhone 14 Max waar Apple het minst van verwacht. Hou er dus rekening mee dat deze smartphone volgende maand het slechts te verkrijgen is.