Weekend Poll: welke producten verwacht je tijdens het iPhone 14-event?

Zekerheid hebben we nog niet, maar het lijkt duidelijk te zijn dat 7 september een belangrijke dag is. In ieder geval voor de Apple-fans die niet kunnen wachten om kennis te maken met de iPhone 14. Al is de kans vrij groot dat we tijdens het evenement meer te zien krijgen dan de smartphones alleen.

Daarom stellen we je in de Weekend Poll van deze week de vraag: welke producten verwacht jij te zien tijdens het iPhone 14-evenement?

Welke producten verwacht jij tijdens het iPhone 14-event?

Waar eerder al berichtgeving verscheen over de opnames van het evenement, lijkt nu ook daadwerkelijk de datum bekend te zijn. Als alles volgens plan verloopt kondigt Apple dit jaar de iPhone 14 aan op 7 september. Een opvallende dag, gezien de presentaties normaliter op de tweede dinsdag van september vallen. Dit jaar valt hij dus op de eerste woensdag.

Het is dus een andere datum dan normaal, maar zal het evenement zelf ook zo zijn verrassingen hebben? Jeroen schreef deze week een artikel over wat je, volgens hem, allemaal kunt verwachten. De grote vraag is echter: wat verwacht jij, naast de iPhone 14 zelf, te zien?

Laat naast het invullen van de poll overigens ook een reactie achter met je verwachtingen, en vooral waarom je ze verwacht. De uitslag van deze Weekend Poll verschijnt in de volgende editie.

Tijd voor de opvouwbare Apple-smartphone?

Vorige week was het de week van de Samsung Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4. De week van de opvouwbare smartphones, dus. Reden genoeg om in de Weekend Poll te vragen naar jullie mening over een opvouwbare iPhone.

De vraag Is het al tijd voor een opvouwbare iPhone? werd door 461 lezers beantwoord. Daarvan vinden 230 mensen (49,89 procent) dat dit niet het geval is, gezien je eigenlijk helemaal niets aan dergelijke telefoons hebt. Daarnaast waren 125 mensen (27,11 procent) van mening dat er voorlopig nog niet genoeg reden is. Uiteindelijk gaven 106 mensen (22,99 procent) aan de opvouwbare telefoon wel te zien zitten.