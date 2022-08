De echte reden waarom Apple de iPhone 14 eerder aankondigt

De iPhone 14 wordt naar verwachting eerder aangekondigd dan normaal. Volgens analist Ming-Chi Kuo heeft Apple daar een goede reden voor. Naar alle waarschijnlijkheid krijg je daarom ook het toestel eerder in je handen.

We zijn allemaal razend benieuwd hoe de iPhone 14 er precies uit gaat zien. Natuurlijk denken we al het een en ander te weten, maar het wordt pas zekerheid tijdens de lancering. Dan gaan Tim Cook en zijn collega’s alles vertellen over het nieuwe vlaggenschip van Apple. Dat doen ze overigens eerder dan normaal.

De iPhone 14 wordt naar alle waarschijnlijkheid op 7 september gepresenteerd. Dat meldt de betrouwbare Bloomberg-journalist Mark Gurman. Hij liet vorige week al weten dat de opnames van de presentatie eerder dan normaal achter de rug waren. En daar heeft het bedrijf dus een goede reden voor.

Het is bijzonder dat Apple de iPhone 14-presentatie op woensdag 7 september houdt. Normaal presenteert Apple haar vlaggenschip op de tweede dinsdag van september. Het zou dus eigenlijk voor de hand liggen als het bedrijf het toestel presenteert op 13 september. Toch is dit niet het geval.

Volgens Ming-Chi Kuo doet Apple dat niet zomaar. Hij verwacht dat de iPhone 14 eerder verscheept wordt. De reden hiervoor is terug te vinden tijdens een call met investeerders. Volgens de analist heeft Apple hen een positief derde kwartaal in het vooruitzicht gesteld.

The global recession risk is still growing and unpredictable, so announcing/shipping the iPhone as soon as possible may minimize the impact of recession risk on demand.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 18, 2022