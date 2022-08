Opvallende kleurenoptie iPhone 14 Pro duikt op in obscure video

Hoewel de iPhone 14 Pro over twee weken aangekondigd wordt, zijn er nog genoeg mensen die geruchten de wereld in helpen. Zo duikt er een video op van iemand die de paarse kleurenoptie aan de wereld laat zien. OMT-redacteur Dennis Mons vertelt je er alles over.

Over twee weken, op 7 september, heeft Apple zijn Far Out-event, waar onder andere de iPhone 14 wordt aangekondigd. Op het Twitter-account van DuanRui is een video verschenen waar het nieuwe toestel te zien is.

iPhone 14 Pro, maar dan in het paars

Het intrigerende feit is dat iPhone 14 Pro van kleur lijkt te wisselen. Vanuit een bepaalde hoek ziet de smartphone er paars uit. Draai je hem bij, verandert dit al snel in een blauwere kleur.

De video is van de social media website Weibo.cn geplukt. Daar staat: “Dit laatste model van Apple is interessant. De paarse kleur is alleen te zien vanuit een bepaalde hoek.”



Dummy-model

Je kan dit bericht wel enigszins in twijfel trekken. Zo bestaat de kans dat het gaat om een zelfgemaakt toestel of dummy-model, dat je ook wel eens tegenkomt in winkels. Het scherm staat niet aan, dus dat bewijst wel enigszins dat het niet om een werkend exemplaar gaat.

Toch hebben we enige hoop dat Apple daadwerkelijk met deze nieuwe kleurencombinatie komt, want het is kek. Paars an sich is trouwens niet een kleur die volledig nieuw is. Het bedrijf bracht vorig jaar een paarse iPhone 12 (mini) uit als speciale kleur.

We nemen het dus vooralsnog met een flinke korrel zout. Pas op 7 september gaan we de iPhone 14 ‘in het echt’ zien. Ook is de verwachting dat de Apple Watch Series 8 wordt getoond en de tweede generatie Apple Watch SE. Daarnaast gaan er hardnekkige geruchten de ronde dat we ook een Apple Watch Pro krijgen, evenals nieuwe AirPods Pro 2.

Wat mogen we verwachten?

Sowieso komen er vier verschillende modellen. Naast het reguliere model verschijnen ook de Pro en de Pro Max. De grote afwezige dit jaar zal hoogstwaarschijnlijk de mini-variant zijn. Na het tegenvallende succes van de afgelopen twee jaar stapt Apple over op een ander concept. Naast de drie eerder genoemde varianten kunnen consumenten ook de iPhone 14 Max verwachten. Hetzelfde als zijn kleine broertje, maar dan met dezelfde afmetingen als de Pro Max.

We kunnen dus niet wachten op het event en je kunt vanuit Nederland natuurlijk ook gewoon meekijken. De iPhone 14 wordt op 7 september 2022 gepresenteerd om 19:00 uur Nederlandse tijd. Uiteraard kun je op de evenementenpagina van Apple meekijken, maar daar herinneren we je rond die tijd nog even aan.

Houdt dus goed deze site in de gaten omdat we live verslag doen van ‘Far Out’ vanuit Cupertino, San Francisco. Mark vertelt je alles over het event en wij houden je daarnaast van minuut tot minuut op de hoogte van alle grote aankondigingen.

