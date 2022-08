iPhone 14 en 14 Pro krijgen beiden OLED-schermen (maar…)

Tussen de iPhone 14 en iPhone 14 Pro zijn straks enkele verschillen. Apple gebruikt naar alle waarschijnlijkheid verschillende type OLED-schermen. Het Pro-model wordt een higher-end smartphone ten opzichte van het basismodel, dus heel vreemd is dit niet. Daarnaast zullen er ongetwijfeld meer van dit soort verschillen zijn straks.

De iPhone 14 Pro krijgt straks een OLED-scherm dat bestaat uit modernere componenten ten opzichte van het basismodel, zo schrijft The Elec. Samsung, de leverancier, gebruikt dit type paneel straks ook voor de Galaxy Z Flip 4 en Z Fold 4. Het materiaal dat Samsung gebruikt wordt M12 genoemd.

iPhone 14 Pro met moderner scherm?

Het type materiaal dat fabrikanten gebruiken voor OLED-panelen, bepaalt in feite de kwaliteit van de kleuren rood, groen en blauw. Geavanceerdere materialen betekenen (mogelijk) een mooiere kleurweergave of betere kwaliteit in het algemeen. Dat klinkt dus als iets dat je in een high-end smartphone wil aanbieden.

Als de iPhone 14 Pro straks het M12-materiaal krijgt, dan impliceert dit dat het basismodel dus M11 krijgt. De reden hiervoor kan heel simpel zijn: een bedrijf probeert natuurlijk op allerlei manieren geld te besparen. Dat geldt ook voor Apple, zeker in een tijd waarin materialen schaars en vooral heel duur zijn.

Niet het enige verschil

Dit is overigens – tot nu toe – niet het enige verschil dat uit de geruchtenmolen komt. De goedkopere versies van de iPhone 14 krijgen naar verluidt een low-temperature polycrystalline silicon (LTPS) thin-film transistor (TFT) OLED-paneel. Dat is minder geavanceerd dan de low-temperature polycrystalline oxide (LTPO) TFT OLED in de Pro en Pro Max.

Voor een ProMotion-display, waarmee je een variabele verversingssnelheid van 120 Hertz haalt, heb je een LTPO TFT OLED-scherm nodig. Hieruit kunnen we dus al opmaken dat – mits de geruchten kloppen – de basismodellen van de iPhone 14-lijn géén ProMotion-schermen krijgen. Uiteraard is al dit nieuws onbevestigd door Apple.

The Elec