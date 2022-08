Oef: de iPhone 14 Pro lijkt er niet goedkoper op te worden

Waar we vorige week het bericht kregen dat de nieuwe iPhone 14 net zo duur zal zijn als de iPhone 13, is er vandaag slecht nieuws over de Pro-modellen. Het gerucht gaat dat de smartphone, die volgende maand aangekondigd wordt, er niet goedkoper op wordt.

De informatie is afkomstig van Ming-Chi Kuo, die zijn bevindingen op Twitter deelt. Volgens de bekende en vooral betrouwbare analist gaan consumenten vanaf dit jaar meer betalen.

iPhone 14 Pro duurder dan zijn voorganger

Smartphones zijn in de loop der jaren steeds duurder geworden. In 2017 werd de magische grens van €1000 overschreden en sindsdien lijkt er geen eind aan te komen. De huidige iPhone 13 Pro tik je bijvoorbeeld op de kop voor €1159. En dan heb je dus niet eens de meest uitgebreide versie. Ga je liever met de Pro Max aan de slag, dan ben je €1259 kwijt.



(1/2)

Hon Hai/Foxconn is one of the winners of the increased ASP of iPhone 14 series. I estimated iPhone 14 series ASP would increase by about 15% (vs. iPhone 13 series ASP) to $1,000-1,050 (USD) due to two iPhone 14 Pro's price hikes & higher shipment proportion. https://t.co/UgiW0kom4F — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 10, 2022

Volgens Ming-Chi Kuo gaan die prijzen dit jaar nog omhoog. De analist laat op Twitter weten dat hij een ASP (Average Selling Price) stijging van rond de 15% verwacht. Hoeveel de smartphones precies gaan kosten maakt hij niet bekend.

Het is zakelijk gezien een slimme zet. Volgens Kuo is de prijsstijging namelijk het gevolg van een hogere verwachting. Apple denkt dat de Pro-modellen dit jaar, vooral door het uitblijven van de A16 Bionic-chip in de standaardmodellen, aanzienlijk meer in trek zullen zijn. Uit het perspectief van de consument gezien… meh. Het is niet alsof je de smartphones al bij een pakje cornflakes kreeg.

🧐 Wie is Ming-Chi Kuo Ming-Chi Kuo is een analist bij TF International Securities en tevens één van de meest betrouwbare bronnen op het gebied van Apple en al zijn producten. Een 100% score heeft hij niet, maar als Kuo het zegt is de informatie op z’n minst serieus te nemen.

Standaard-modellen blijven hetzelfde

Precies om de eerder genoemde reden zal de iPhone 14 een herkenbaar prijskaartje krijgen. Op dit moment is het instapmodel van de iPhone 13 voor €909 te krijgen en die prijs zal ook bij de serie van dit jaar hetzelfde blijven. Dat is in principe niet heel gek, want vooralsnog lijken grote wijziging in vergelijking met het huidige model uit te blijven.

Dat is overigens niet erg, want het huidige instapmodel is een uitstekend toestel. Het grote gat met de Pro-modellen is wat dat betreft ook alles behalve een schande. Weten waarom? Lees dan zeker even het onderstaande artikel!