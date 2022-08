Alsof het nog niet genoeg was: ‘camerablok iPhone 14 Pro Max groter’

De iPhone 14 Pro en Pro Max krijgen, als we recente informatie mogen geloven, een groter camerasysteem. Een wijziging in het ontwerp waar, naar ons idee, echt niemand op zit te wachten.

De informatie is afkomstig van een tweet waarin een dummy van de 14 Pro Max te zien is.

Camerasystemen steeds groter

Het camerasysteem van de iPhone is in de afgelopen paar jaar langzaam uitgegroeid tot een doorn in het oog. Letterlijk, want het ziet er niet uit. Er zijn zonder twijfel mensen die de toevoeging kunnen waarderen, en de kwaliteit maakt veel goed, maar het camerasysteem van de iPhone X en XS oogde toch meer “des-Apples”.

Helaas lijkt het echter een trend te zijn. Steeds meer smartphones krijgen enorme camerablokken die ook jaarlijkse groter worden. De iPhone 14 Pro Max is helaas geen uitzondering op die regel. Althans, als we gelekte beelden op Twitter mogen geloven.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

iPhone 14 Pro Max on hands good night pic.twitter.com/PWXKat333Q — fix Apple ๐Ÿ (@lipilipsi) August 5, 2022

iPhone 14 Pro Max doet mee aan de trend

Nadat er in februari dit jaar een blauwdruk van het camerasysteem gelekt werd, duikt er nu een nieuw beeld op. Op Twitter deelt Majin Bu een video die oorspronkelijk afkomstig is van fix Apple ๐Ÿ. Daarin is een iPhone 14 Pro Max dummy te zien naast een 13 Pro Max, waardoor al snel duidelijk wordt dat het camerasysteem groter is. De 5% die eerder dit jaar besproken werd lijkt daardoor accuraat te zijn.

Net zoals vorig jaar ook al bij de Pro-modellen het geval was zullen oude accessoires zoals hoesjes niet meer te gebruiken zijn. Vervelend, maar het brengt uiteraard wel een voordeel met zich mee.

iPhone 14 Pro Max met 48-megapixel camera

De Pro Max wordt als voorbeeld gebruikt, maar ook de iPhone 14 Pro zal voorzien zijn van een groter camerasysteem. Niet geheel onverwacht, gezien ook die smartphone een verbeterde camera krijgt. Althans, dat is de verwachting.

De Pro-modellen uit de aankomende serie dragen naar alle waarschijnlijkheid een 48-megapixel lens met zich mee. Dat is bijvoorbeeld ook de reden dat alleen de Pro-modellen op de A16 Bionic-chip kunnen rekenen. De iPhone 14 en 14 Max hebben de extra rekenkracht, vanwege het ontbreken van de lens, niet nodig. Die doen het dus nog een jaartje met de A15 Bionic-chip.

Of dat nadelig is voor het dagelijkse gebruik? Daar gaan we in het onderstaande artikel uitgebreid op in!