Op dit gebied wint de iPhone 14 Pro camera het van de iPhone 13 Pro

Het is bijna zover, volgende week woensdag weten we eindelijk hoe de iPhone 14 Pro eruitziet. Gelukkig sijpelt er nu al wat nieuws door dus hebben we al een idee wat we precies kunnen verwachten. Zo ook met betrekking tot de camera.

Als je een Pro of Pro Max koopt, dan is een van de belangrijkste redenen natuurlijk de camera. Dat is een van de grootste verbeteringen tussen het standaard- en Pro-model. De grote vraag is natuurlijk hoeveel beter de camera is. Een iemand die daarop het antwoord heeft is de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo. Hij vertelt op Twitter precies wat hij erover weet.

De camera van de iPhone 14 Pro

Als we zijn voorspellingen moeten geloven komt er een grote upgrade aan voor de camera van de iPhone 14 Pro ten opzichte van de editie een jaar geleden. Een van de grootste is te zien bij de ultragroothoeklens. Deze gaat van 1.0 micrometerpixel naar een 1.4 micrometerpixel. Dit moet er vooral voor zorgen dat foto’s in het donker nog beter worden. De pixel kan hierdoor namelijk meer licht opvangen.

Maar er is meer waar Apple aan gesleuteld heeft voor de foto’s op de iPhone 14 Pro. Zo komen er ook betere versies van de CMOS-beeldcensor, de Voice Coil Motor (voor een verbeterde autofocus) en de compact camera module.



I predict two iPhone 14 Pro models' ultra-wide cameras will upgrade to 1.4µm (vs. iPhone 13 Pro's 1.0µm). CIS (CMOS image sensor), VCM (voice coil motor), and CCM (compact camera module) have a significant unit price increase in this upgrade, with about 70%, 45%, and 40%. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 30, 2022

Eerdere geruchten

Eerder gingen er al geruchten rond over een 48 megapixelcamera voor de 14 Pro. Deze camera maakt naar alle waarschijnlijkheid gebruik van pixelbinning om de kleurprestaties bij weinig licht te verbeteren. Dat betekent dus dat er minder megapixels worden gebruikt bij weinig licht en meer bij fel licht. Hierdoor moet de kwaliteit van de foto’s in het donker beter worden. Meer megapixels zegt dus zeker niet alles over de kwaliteit van een foto.

Volgens de analist gaat Apple flink shoppen voor de onderdelen van de iPhone 14 Pro. Deze zullen bij Sony, Monebea, Largan en LG Innotek vandaan komen. Hoe het precies wordt, zien we op 7 september. Dan vindt het Apple-evenement plaats.