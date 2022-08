Beschikt de iPhone 14 Pro toch over een Always-on beeldscherm?

Als alles volgens planning verloopt zien we volgende maand eindelijk de nieuwe iPhone 14 Pro. Geruchten rondom de smartphone gaan al tijden rond, waarvan er één functionaliteit is die constant de aandacht trekt: het Always-on beeldscherm.

Waar er in een jaar veel geruchten komen en gaan is deze functionaliteit toch wel een blijvertje te noemen. Waar hard bewijs voor een dergelijke functie echter ontbrak, lijkt de nieuwe betaversie van Xcode 14 daar verandering in te brengen.

Xcode beta lekt informatie iPhone 14 Pro

In de meest recente betaversie (4) van Xcode 14 zit een verwijzing verstopt naar het Always-on beeldscherm van de iPhone 14 Pro. Dat is de informatie die gebruiker @rhogelleim, een iOS-ontwikkelaar, op Twitter deelt. In deze versie zit namelijk een voorbeeld verwerkt van hoe een dergelijke functionaliteit er op de iPhone uit zou zien.



Looks like the Xcode 14 beta 4 is leaking the Always on Display in the SwiftUI preview.

This is a widget (lock screen accessory) with a colorful image. #iOS16 #beta @MacRumors @9to5mac pic.twitter.com/h5SdCUHYmO — rhogelleim 𓃵 (@rhogelleim) August 1, 2022

Zoals je ziet gaat het om een donker scherm dat voorzien is van een grijze laag. Deze zie je bijvoorbeeld terug in de datum, tijd en foto die zichtbaar is op het vergrendelscherm. Naast @rhogelleim laat ook MacRumors’ Steve Moser weten dat Xcode een klein voorproefje geeft.



A preview of the rumored iPhone 14 Pro ‘Always on Display’ feature might have been leaked by Xcode 14 beta 4 Simulator. Attached are the first two frames of a video of waking the sim. The first image (Always on Display mode) removes texture from the whale image in the widget 🧵 https://t.co/YDsTmuHotb pic.twitter.com/jPYDGh7m6k — Steve Moser (@SteveMoser) August 1, 2022

Eerlijk is eerlijk: het ziet er allemaal wel erg geloofwaardig uit. Lastig, want op voorhand lijkt het redelijk sterk dat Apple een dergelijke “blunder” maakt. Het Amerikaanse bedrijf is op dit gebied scherper dan menig ander bedrijf en weet informatie over producten doorgaans erg goed geheim te houden. Of daar verandering in gekomen is, zal de tijd ons leren. Gelukkig hoeven we op het antwoord niet lang meer te wachten.

Always-on beeldscherm?

Het woord Always-on beeldscherm komt je waarschijnlijk bekend voor. Het is een functionaliteit waar veel Android-smartphones over beschikken, maar die ook te vinden is op je Apple Watch. Het zorgt er simpelweg voor dat het beeldscherm – je verwacht het niet – altijd aan blijft staan. Het scherm toont in de meeste gevallen minder informatie en wordt gedimd. Op deze manier kun je altijd zien wat er speelt, zonder dat het al te veel batterij kost.

Een gerucht blijft een gerucht, dus hebben we nog geen zekerheid dat de functionaliteit ook echt binnenkort verschijnt. Al geven de nieuwe OLED-technologie, de ontwikkelaarsbeta van iOS 16 en het bovenstaande nieuws ons toch de kans om er voorzichtig vanuit te gaan.