Apple kondigt binnenkort de iPhone 14 aan (en dit kan je verwachten)

Het is een publiek geheim dat de iPhone 14 binnenkort uitkomt. Wij vertellen je precies wat je van de toestel-presentatie kunt verwachten. Zo kom jij tijdens het Apple-evenement niet voor verrassingen te staan.

Hoe dichter wij bij de presentatie van de nieuwe iPhone 14 komen, des te meer informatie over het toestel naar buiten komt. Wij zetten de belangrijkste zaken voor je op een rijtje zodat je niets hoeft te missen.

Wanneer wordt de iPhone 14 gepresenteerd?

Eigenlijk is de tweede dinsdag in september de standaard als het gaat om de iPhone-presentatie. Toch kan het zijn dat er soms met de data wordt geschoven. Zo zagen we de 12 later dan normaal vanwege corona. Voor de iPhone 14 is er mogelijk ook een andere releasedatum dan we gewend zijn. Het zou ons namelijk niet verbazen als deze een week eerder komt dan verwacht. In plaats van 13 september is het dus al mogelijk op 6 september. Apple is namelijk al eerder dan normaal bezig met de opnames van de presentatie. Houd de datum dus alvast stiekem vrij in je agenda!

Welke modellen komen er?

Dit jaar zal de iPhone 14-line-up er waarschijnlijk iets anders uitzien dan die van de vorige jaren. De iPhone mini gaat verdwijnen en wordt omgeruild voor een Max-model. Dat betekent dat die telefoon dezelfde specs heeft als de normale versie, maar dan wel een iets groter scherm heeft. Naast de reguliere 14 en de Max, komen er ook een Pro en Pro Max-versie. Deze modellen ken je natuurlijk van de voorgaande jaren en behoeven verder geen uitleg.

Wat wordt er echt anders aan de iPhone 14?

Echt grote veranderingen aan de iPhone 14 zullen we niet zien. Toch zijn er wel een aantal dingen die iets anders zullen zijn. Het ontwerp is grotendeels hetzelfde. Wel lijkt het scherm aan de voorkant er iets anders uit te zien. Zo wordt de notch volgens de geruchten vervangen door een punchhole voor de selfiecamera en een pilvormige inkeping voor Face ID. Bovendien gaat Apple waarschijnlijk voor het eerst gebruikmaken van een always-on-display. Dat is een scherm dat altijd aanstaat.

Aan de achterkant krijgen de Pro-modellen waarschijnlijk iets grotere camera’s voor nog betere foto’s. Daarnaast hebben de Pro-versies ook de nieuwe A16-chip. De gewone versies moeten het doen met de A15-processor die we al van de iPhone 13-modellen kennen.

Wat kunnen we nog meer verwachten tijdens het launch-evenement?

Naast de iPhone 14 komt Apple waarschijnlijk ook nog met een aantal andere producten tijdens het speciale lanceringsevenement. Eentje waarvan we behoorlijk zeker van zijn is de Apple Watch Series 8. Net zoals bij de iPhone krijgt de smartwatch ook elk jaar een nieuw model. Toch kunnen we op dit vlak nog verrassingen verwachten. Zo gaan er geruchten over een Apple Watch SE en een Pro versie. De namen herken je wellicht al. De SE wordt een goedkoper model. De Pro, die tegen een stootje moet kunnen, wordt flink duurder. Geruchten gaan over een startprijs van $900.

Regelmatig komt er tijdens de traditionele iPhone-lancering ook een nieuwe iPad voorbij. Het zou dus zomaar kunnen dat er een tiende generatie iPad langskomt. Net zo’n traditie als de iPhone-lancering zijn ook de geruchten over nieuwe AirPods Pro. Zullen deze daadwerkelijk langskomen? Er zijn geen directe aanwijzingen voor, maar het zou zomaar kunnen!

Heb jij vragen over de iPhone 14? Laat het ons weten in de reacties. Wellicht kunnen wij ze in een speciaal artikel voor je beantwoorden!