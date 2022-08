Opvallende kleurenoptie voor iPhone 14 die de batterij sneller oplaadt

Als we de meest recente geruchten mogen geloven krijgt de iPhone 14 een nieuwe kleurenoptie en een hogere oplaadsnelheid dan andere iPhones. Het nieuws is afkomstig van een anoniem Twitter-account, dus neem het nieuws met een korreltje zout. Maar als dit klopt, zou dat ontzettend fijn zijn.

Het Twitter-account dat dit nieuws deelt is McGuire Wood. De persoon achter het profiel meldt dat Apple de iPhone 14 straks aanbiedt in de kleur paars. Dat betekent waarschijnlijk dat de Pro-versie de kleur Sierra Blue achter zich laat. Verder noemt de persoon kleurenopties als groen, grijs, goud en natuurlijk zilver.

iPhone 14 sneller op te laden?

Die opties zijn straks beschikbaar voor zowel de iPhone 14 Pro als de 14 Pro Max. De reguliere versie en de gewone Max (zonder de Pro, dus) zijn dan te koop in de kleuren groen, paars, blauw, zwart, wit en rood. Wellicht dat andere modellen van de serie later, tijdens de (PRODUCT) RED-actie van Apple, in het rood verkrijgbaar zijn.



Dezelfde lekker meldt in zijn draad op Twitter dat de iPhone 14 mag rekenen op een hogere oplaadsnelheid. De iPhones krijgen toegang tot 30 watt-snelladen. Mocht dit kloppen, dan is dit de eerste keer dat Apple hiervoor zorgt. Al moeten we er ondertussen rekening mee houden dat die snelheid snel afneemt.

Toch niet zo snel?

Na verloop van tijd valt de oplaadsnelheid terug naar 25 tot 27 watt. Dat is nog steeds sneller dan Apple nu aanbiedt. De kans is groot dat het bedrijf uit Cupertino geen oplader in de doos aanbiedt. Mocht je dus sneller willen opladen, dan moet je extra geld betalen voor zo’n snellere oplader.

De verbetering lijkt overigens alleen te gelden voor bekabeld opladen. Wil je de iPhone 14 draadloos opladen is dat natuurlijk mogelijk, maar op dat gebied hoeven we geen rekening te houden met een verbetering. Uiteraard reageert Apple niet op geruchten, maar de lancering nadert al snel: antwoord zal dus snel volgen.

