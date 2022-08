Onthult Apple de nieuwe iPhone 14 toch eerder dan verwacht?

Apple is begonnen met de opnames van het iPhone 14-evenement. Dat is in ieder geval wat Bloomberg-journalist Mark Gurman naar buiten brengt. Dit schept niet alleen de verwachting dat de smartphone mogelijk eerder komt dan verwacht, maar geeft ook direct antwoord op een prangende vraag.

Mark Gurman praat iedere zondag de volgers van Bloomberg bij over zijn meest recente bevindingen op Apple-gebied. In Power On bespreekt hij de meest opvallende, en betrouwbaarste, informatie die hij van verschillende bronnen heeft gekregen.

💡 Wie is Mark Gurman? Mark Gurman is een technologiejournalist die werkzaam is bij Bloomberg. Hij schrijft al meer dan een decennium over Apple, was voorheen werkzaam voor 9to5Mac en behoort tot de een van de betrouwbaarste bronnen. Hij is anno 2022 voornamelijk bekend om zijn eigen nieuwsbrief: Power On.

iPhone 14-evenement wederom digitaal

Het belangrijkste nieuws van deze week gaat over het iPhone 14-evenement. Dat Apple de nieuwe smartphones in september laat zien, staat zo goed als vast. Al weten we nog niet precies op welke datum we het kunnen verwachten. Doorgaans staan dergelijke evenementen op de planning voor de tweede dinsdag van september. In dit geval zou het betekenen dat Apple op 13 september de toestellen laat zien.

Toch kan het zo zijn dat het bedrijf dit jaar iets eerder is met de aankondiging. Volgens Mark Gurman zijn de opnames, en het bewerkingsproces, van de presentatie-video nu al van start gegaan. Dat zegt eigenlijk twee dingen: Apple kan op de eerste dinsdag van september al losgaan én het evenement is wederom digitaal.

Na WWDC2022 was er de hoop dat het Amerikaanse bedrijf de fysieke evenementen weer terug zou laten keren. Of het Amerikaanse bedrijf wederom een handje vol journalisten naar Cupertino laat komen, is niet bekend, maar de kans lijkt klein te zijn dat er een groot fysiek feestje te vieren valt.

Niet alleen in september

Het iPhone 14-evenement in september is overigens niet het enige wat Apple op de planning heeft staan. Mark Gurman laat weten dat het Amerikaanse bedrijf ook in oktober weer wat aan te kondigen heeft. De verwachting is dat we dan nieuwe iPad-modellen en Macs te zien krijgen.

Het gaat in deze om de nieuwe M2 Mac mini, de M2 MacBook Pro en twee varianten van de HomePods. Meer lezen? Je checkt de nieuwsbrief van Gurman via de link.