Hoe iOS 16.5 de iPhone 14 Reverse Wireless Charging zou kunnen geven

Als we de meeste recente geruchten mogen geloven krijgt de iPhone 14 Reverse Wireless Charging. Via deze weg is het mogelijk om andere producten, op de achterkant van je iPhone, op te laden. Een handige toevoeging die niet direct bij lancering beschikbaar zal zijn.

Voor de meeste iPhones geldt dat je ze draadloos kunt opladen middels verschillende MagSafe-accessoires. Omgekeerd opladen is echter nog niet mogelijk. De nieuwe iPhone 14 en iOS 16 brengen daar verandering in. Al zal het dus nog wel even duren voor je als consument met de functionaliteit aan de slag kunt gaan.

Omgekeerd opladen iPhone uitgebreid?

Tipgver McGuire Woord laat op Twitter weten dat de functionaliteit eraan zit te komen. De iPhone 14 beschikt over een verbeterde Magsafe magneten, waardoor het mogelijk is om ook andere apparaten draadloos op te laden. Iets dat op dit moment al bij verschillende smartphones van de Android-kant van de markt mogelijk is.



Gorilla Glass Victus, no major changes there. Wireless charging coil will have the ability to do proper RWC but not at launch. iOS 16.5 is my best estimate. MagSafe magnets are slightly stronger, nothing major. New MagSafe battery is larger so it's heavier. — McGuire Wood 🔜 Lost Lands 2022 (@Jioriku) August 3, 2022

Dit gebeurt dus niet direct bij de lancering, maar dus op een later moment. De verwachting is dat iOS 16.5 de update wordt waarin Reverse Wireless Charging toegepast zal worden. Dat houdt simpelweg in dat de smartphone pas in de loop van volgend jaar de functionaliteit zal krijgen. Of Apple de feature tijdens zijn presentatie in september ook aankondigt is dus de vraag.

Dit biedt wel mogelijkheden

De toevoeging van de functionaliteit brengt natuurlijk wel een hoop nieuwe mogelijkheden met zich mee. Zo zou je de iPhone 14 als powerbank kunnen gebruiken voor, bijvoorbeeld, een speaker. Wie in het park of op het strand zit zou dus langer van muziek kunnen genieten indien dat mogelijk is. Al moet een dergelijke speaker dan wel over MagSafe-ondersteuning beschikken.

De manier waarom Apple met draadloos opladen omgaat, maakt het niet waarschijnlijk dat je een andere iPhone oplaadt. De spoelen en magneten voor het opladen zijn heel precies neergelegd, zodat ze altijd goed contact maken met MagSafe-accessoires. Ook zit de iPhone altijd goed vast aan die producten, omdat de magnetische polen elkaar perfect vinden. Dit werkt niet als je twee iPhones tegen elkaar aan legt.

