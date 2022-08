Kogel door de kerk: Apple kondigt iPhone 14 op deze datum aan

Na meer dan een jaar naar geruchten geluisterd te hebben gaat eindelijk het echte werk beginnen. Apple heeft de uitnodigingen voor het iPhone 14-evenement er officieel uitgestuurd. Zet je schrap: er komt iets moois aan!

Naast de vele geruchten over de functionaliteiten van de iPhone 14, werd er ook al druk gespeculeerd over de datum van het bijbehorende evenement. Woensdag 7 september is de datum waarop Mark Gurman het hele feest verwachtte, maar is dat ook echt hét moment?

Geruchtenmolen iPhone 14 op volle toeren

Sinds de lancering van de iPhone 13 vliegen geruchten rondom het model van 2022 ons al om de oren. Waar deze in het begin nog als een gek uiteen liepen, zitten de meeste betrouwbare bronnen op dit moment al aardig op één lijn. We hebben dus een goed beeld van wat de smartphone ons precies te bieden heeft en daarom schreef collega Jeroen onlangs ook het volgende artikel:

Vier verschillende modellen: dat is wat je van de iPhone 14 dit jaar mag verwachten. Naast het reguliere model verschijnen ook de Pro en de Pro Max. De grote afwezige dit jaar zal hoogstwaarschijnlijk de mini-variant zijn. Na het tegenvallende succes van de afgelopen twee jaar stapt Apple over op een ander concept. Naast de drie eerder genoemde varianten kunnen consumenten ook de iPhone 14 Max verwachten. Hetzelfde als zijn kleine broertje, maar dan met dezelfde afmetingen als de Pro Max.

Wat we nog meer verwachten? Dat lees je dus allemaal in het artikel van Jeroen.

Op deze datum gaan we los

In dit artikel richten we ons namelijk op slechts één ding: het evenement rondom de iPhone 14. De verwachting was eerder al dat Apple het dit jaar anders aanpakt omtrent de lancering van zijn nieuwe smartphones. Doorgaans vind het evenement op de tweede dinsdag van september plaats. Dit jaar kunnen we op de eerste woensdag van de maand genieten. Zoals Mark Gurman dus al voorspelde: 7 september 2022 is dé dag.

Het grootste gedeelte van de aankondiging zal wederom digitaal zijn, maar de iPhone 14 is ook al in Cupertino te bewonderen. Althans, voor een select groepje journalisten. Wij mogen er dit jaar namens One More Thing ook bij zijn!

Je hoeft overigens niet bang te zijn dat je de presentatie mist, want je kunt vanuit Nederland natuurlijk ook gewoon meekijken. De iPhone 14 wordt op 7 september 2022 gepresenteerd om 19:00 uur Nederlandse tijd. Uiteraard kun je op de evenementen-pagina van Apple meekijken, maar daar herinneren we je rond die tijd nog even aan.

Heb jij zin in de lancering van de iPhone 14? Laat het ons weten in de reacties!